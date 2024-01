Esporte Botafogo cai diante do Boavista, perde campanha perfeita e a liderança no Carioca

O Campeonato Carioca não conta com mais nenhum time com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira, o Botafogo, único que poderia seguir com a marca nesta terceira rodada, foi superado pelo Boavista por 1 a 0 em jogo realizado no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. O único gol da partida foi marcado por Léo Sheldon, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Botafogo se mantém com seis pontos, agora em segundo lugar, atrás do novo líder Nova Iguaçu. O Boavista consolidou sua recuperação e venceu a segunda partida seguida, também chegando a seis pontos, mas em quarto lugar por conta dos critérios de desempate.

O Botafogo começou cercando o Boavista, mas quem chegou com perigo primeiro foi o adversário, em cruzamento com o goleiro fora do gol, mas que ninguém completou. O Botafogo respondeu com Tiquinho Soares, que finalizou da entrada da área para defesa em dois tempos do goleiro.

Depois a situação se inverteu. Foi o Botafogo quem chegou bem no ataque com Tchê Tchê. Ele recebeu com liberdade e finalizou por cima do gol, com perigo.

Na sequência, porém, o Boavista abriu o placar com Léo Sheldon. Aos 31 minutos, Pablo Maldini cobrou falta da esquerda e Sheldon apareceu para desviar de cabeça. O Botafogo ainda exerceu certa pressão antes do intervalo, mas o placar não se alterou.

O segundo tempo começou mais nervoso, com vários cartões amarelos. O Botafogo teve certo perigo com chute de Marlon Freitas e depois Tchê Tchê reclamou de pênalti. Em lance de falta, o zagueiro Alexander Barboza cabeceou bem, mas o goleiro do Boavista, André Luiz, defendeu no reflexo.

Com o passar do tempo, o Botafogo se lançou ao ataque, mas encontrou um adversário bem postado. Júnior Santos e Danilo Barbosa assustaram com bons chutes, porém não conseguiram evitar a derrota.

O Botafogo volta a campo já no sábado, às 16h, quando abre a quarta rodada diante do Sampaio Corrêa, no Engenhão. O Boavista joga apenas na segunda-feira, às 20h30, contra o Audax, novamente no Elcyr Resende, mas como visitante.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 1 X 0 BOTAFOGO

BOAVISTA – André Luiz; Pablo Maldini, Léo Sheldon (Gabriel Almeida), Mizael Sadoque e Alyson; William Oliveira (Léo Costa), Crystopher (Erick Flores) e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Matheus Lucas (Cristian) e Jeffinho (Mateus Ludke). Técnico: Filipe Cândido.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza (Janderson); Tchê Tchê, Marlon Freitas (Júnior Santos), Eduardo (Kauê) e Hugo (Marçal); Victor Sá (Raí), Tiquinho Soares e Jeffinho. Técnico: Tiago Nunes.

GOL – Léo Sheldon, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – André Luiz, William Oliveira, Léo Costa, Ryan Guilherme, Matheus Alessandro e Jeffinho (Boavista); Alexander Barboza e Eduardo (Botafogo).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano.

RENDA – R$ 82.170,00.

PÚBLICO – 2.588 torcedores.

LOCAL – Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ).