Esporte Botafogo apaga má imagem da estreia no Carioca com triunfo contra o Volta Redonda

Após estrear com derrota, o Botafogo conheceu sua primeira vitória no Campeonato Carioca na noite desta quinta-feira, ao vencer o Volta Redonda, por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

O resultado apaga a má imagem deixada pelo Botafogo na estreia, quando perdeu para o Audax Rio, por 1 a 0, ainda que tenha atuado com um time reserva de jovens da base. A vitória deixou o time na quinta posição, com os primeiros três pontos. O Volta Redonda permaneceu com um, em nono.

O Botafogo animou seu torcedor com gol relâmpago logo aos nove minutos do primeiro tempo. Patrick de Paula lançou Gustavo Sauer na área e o atacante apenas ajeitou de cabeça para Marçal bater forte, de primeira.

A desvantagem no placar obrigou o Volta Redonda a sair para o ataque e o empate quase aconteceu aos 18 minutos, quando Luciano Naninho deu ótima assistência para Lelê, que invadiu a área e parou no goleiro Lucas Perri. No rebote, Marçal mandou para escanteio.

Após o susto, o Botafogo diminuiu a intensidade com a bola nos pés e priorizou a marcação até o final do primeiro tempo. Após o intervalo, logo aos dez minutos, o time chegou ao segundo gol. Daniel Borges cobrou escanteio da direita e encontro Victor Cuesta, que foi às redes.

O Botafogo não conseguiu administrar a boa vantagem e viu o Volta Redonda descontar no minuto seguinte. Lelê recebeu atrás da marcação e finalizou na saída de Lucas Perri. Cuesta ainda tentou tirar a bola, mas escorregou e não evitou o gol.

O Volta Redonda se animou com o gol e foi para cima do Botafogo em busca do empate. Aos 34, Lelê ganhou da marcação, driblou Lucas Perri e finalizou. A bola ia entrando, mas desta vez Cuesta conseguiu tirar, em cima da linha. Nos minutos finais, o Botafogo se fechou na defesa e administrou o resultado até o apito final.

O Volta Redonda volta a campo no domingo para enfrentar o Audax Rio, às 16 horas, novamente no Raulino de Oliveira, enquanto o Botafogo jogará apenas no dia 26 de janeiro, contra o Madureira, às 19h30, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 2 BOTAFOGO

VOLTA REDONDA – Jefferson; Wellington Silva (Iury), Alix Vinicius, Sandro Silva (Daniel Felipe) e Gilson (Ricardo Sena); Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Berguinho (Pedrinho), Luizinho (Guilherme Cachoeira) e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

BOTAFOGO – Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael), Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Patrick de Paula; Victor Sá (Lucas Piazon), Tiquinho Soares (Carlos Alberto) e Gustavo Sauer (Luiz Henrique). Técnico: Luís Castro.

GOLS – Marçal, aos 9 minutos do primeiro tempo; Victor Cuesta, aos 10, e Lelê, aos 11 do segundo.

ÁRBITRO – Mauricio Machado Coelho Junior (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Dudu (Volta Redonda); Marçal, Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Patrick de Paula (Botafogo).

PÚBLICO – 5.379 pagantes.

RENDA – R$ 113.840,00.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).