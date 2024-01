Esporte Botafogo anuncia utilização de reconhecimento facial para jogos no Engenhão já no Carioca

O Botafogo deu mais uma passo em sua modernização e anunciou nesta segunda-feira que o sistema de reconhecimento facial dos torcedores já será utilizado nos jogos do Campeonato Carioca marcados para o Engenhão. Implantada sob recomendação de John Textor, dono da SAF, a tecnologia é uma maneira encontrada para agilizar o acesso ao estádio e, ao menos tempo, dar mais segurança aos botafoguenses.

A tecnologia passará o primeiro trimestre sob adaptações, com o estadual servindo para que a parceira do clube faça todas as adaptações. A ideia é que o reconhecimento facial esteja presente em todas as 96 catracas do estádio no início do Campeonato Brasileiro.

“Nossa torcida bateu todos os recordes de público no último ano. Estamos investindo em tecnologia de ponta para aumentar a conveniência e a facilidade para o acesso ao estádio. Esse é mais um avanço em uma série de transformações lideradas pelo John, que estão em curso dentro no nosso planejamento estratégico. O torcedor pode esperar uma experiência cada vez mais simples e segura”, afirmou o Head de Marketing do Botafogo, Pedro Souto.

Dizendo-se atento às necessidades dos torcedores, o Botafogo vem trabalhando há mais e cinco anos com o sistema de ingresso em QR Code, que já proporciona a diminuição das filas e acaba com a obrigatoriedade da troca pelo bilhete físico. O clube quer sempre se modernizar e está empenhado em aprimorar as experiências no Engenhão em 2024.

“Nossa ideia é proporcionar agilidade na entrada dos torcedores, já que a leitura da face acontece em menos de três segundos, além da facilidade até porque a própria face é a entrada, não sendo necessário apresentar nenhum documento ou QR Code”, comentou Ricardo Cadar, fundador e CEO da Bepass, responsável pela tecnologia.