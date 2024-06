Botafogo anuncia renovação de contrato do volante Marlon Freitas até dezembro de 2026

Um dos destaques no Botafogo na temporada, o volante Marlon Freitas recebeu uma valorização salarial e renovou contrato até dezembro de 2026. A diretoria anunciou o acordo antes do clássico com o Fluminense, encerrando especulações que o jogador sairia na janela de transferências de julho.

“Contrato renovado até 2026! Botafogo acerta novo vínculo com Marlon Freitas, referência do meio-campo alvinegro e um dos destaques da atual temporada. Que a nossa caminhada siga com muita energia, boas atuações e vitórias, meu pitbull!”, anunciou o clube.

Desde o ano passado no Botafogo, Marlon Freitas sofreu muito com a perda do Brasileirão de 2023 e prometeu volta por cima na atual temporada. Um dos pilares do meio botafoguense, o jogador se destaca pela versatilidade de ajudar na marcação e ao mesmo tempo chegar na frente com força – é um bom finalizador.

Renovar contrato por mais duas temporadas deixa Marlon Freitas mais tranquilo para exercer a profissão e é uma dor de cabeça a menos para o técnico Artur Jorge, que vinha sofrendo para escalar a equipe por causa dos tantos desfalques.

Depois de iniciar a temporada sob forte cobrança da torcida, Marlon Freitas chegou a receber proposta do rival Vasco, mas acabou bancado por John Textor, dono da SAF botafoguense. Com respaldo da direção, o volante de 29 anos recuperou a confiança e até herdou a faixa de capitão que era do zagueiro Victor Cuesta, negociado com o Bahia.