Botafogo anuncia contratação do uruguaio Diego Hernández para o Campeonato Brasileiro

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do uruguaio Diego Hernández para reforçar o seu ataque. Adquirido junto ao Montevideo Wanderes, o atleta já está treinando no Rio, mas só poderá estrear pelo time carioca em julho, mês em que a janela de transferências reabre.

Pela transação, o clube alvinegro desembolsou US$ 2,2 milhões (cerca de R$ 11,1 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta. O contrato vai até o final de 2026. Destaque do último Campeonato Uruguaio, ele encerrou a competição com cinco gols marcados e três assistências em 13 partidas.

O atacante de 23 anos foi convocado pela primeira vez recentemente para defender o Uruguai. Disputado por outros clubes do exterior, ele acabou fechando com o Botafogo e já vai aproveitar o período no Brasil para se aclimatar ao clube e iniciar os treinamentos.

“Vai ser um período muito importante para me adaptar ao clube e à cidade e vou aproveitar o tempo de treinamento para aprimorar a parte física. Estou muito contente de estar aqui para defender o Botafogo e me sinto preparado”, afirmou o jogador.

Com previsão de estreia somente a partir do dia 3 de julho, o atleta chega em um momento de euforia no clube. Líder isolado do Brasileiro com 18 pontos, o time carioca ostenta um aproveitamento de 85%. Em sete rodadas, a equipe treinada pelo técnico português Luis Castro obteve seis vitórias e apenas uma derrota.

O Botafogo tem ainda o artilheiro do Brasileiro. Tiquinho Soares, centroavante da equipe, lidera a corrida dos goleadores com seis gols. Jogador canhoto e que joga pelo lado direito Hernández fez 93 jogos pelo Wanderers e marcou 13 gols.