Botafogo anuncia contratação de Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Cuesta é apresentado

Os aportes financeiros de John Textor têm surtido efeito no Botafogo, que teve mais um dia bastante movimentado no mercado de transferências nesta quinta-feira. O time carioca anunciou as contratações dos meio-campistas Tchê Tchê e Lucas Fernandes ao longo do dia, além de apresentar oficialmente o zagueiro Victor Cuesta. Outra novidade é a regularização do técnico Luís Castro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG na última temporada, o volante Tchê Tchê chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta para realizar exames médicos e assinar contrato com o time carioca. O atleta de 29 anos, que também possui passagens por Palmeiras e São Paulo, ainda conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil nesta temporada. O volante também venceu o Brasileirão em 2016 e 2018 e um Campeonato Paulista.

Tchê Tchê foi peça importante do elenco do Atlético-MG comandado por Cuca na última temporada e chegou a fazer 57 jogos pelo clube de Belo Horizonte em 2021. O jogador entrou no rodízio do forte elenco do time mineiro com o técnico Antonio Mohamed, que chegou no fim de 2021 ao clube.

Menos conhecido no cenário nacional, Lucas Fernandes também chega ao time de General Severiano. O jogador de 24 anos será cedido por empréstimo pelo Portimonense, de Portugal. O vínculo do atleta com o Botafogo irá até 2023 e existem cláusulas para compra ao fim deste período.

Antes de ir à Europa, Lucas Fernandes foi revelado pelo São Paulo. Ele vinha sendo titular na atual temporada do Campeonato Português pelo Portimonense. O atleta atuou em 30 jogos somando todas as competições nesta temporada, marcou um gol e deu quatro assistências no período.

Anunciado na última terça-feira, o zagueiro Victor Cuesta veio do Internacional ao Botafogo. O zagueiro argentino de 33 anos foi o primeiro apresentado entre os novos reforços da semana. Cuesta garantiu estar bem fisicamente e prometeu recuperar o bom futebol no time alvinegro.

“Estou muito bem fisicamente. Sou um trabalhador, sempre procuro fazer o meu melhor. Tenho que reconhecer que não comecei 2022 da melhor maneira. Vou trabalhar para ser o Cuesta de 2017, 2018, 2019, 2020 e parte de 2021 também”, disse o zagueiro, que ainda falou do projeto apresentado pelo Botafogo e pediu paciência da torcida.

“Feliz por fazer parte do projeto do Botafogo de reconstrução. Quero pedir paciência e apoio da torcida. Estamos no caminho certo, com um elenco competitivo, um grupo bom e um treinador muito bom. Um projeto interessante. Quando me ligaram, não tive dúvidas em fazer parte. Espero que eu possa estar à altura. Futebol sul-americano está um pouco chato, só serve se ganhar. É o mais importante, mas às vezes projetos e ideias demoram um tempo para adaptação”, afirmou.

Além dos três reforços já citados, o Botafogo confirmou outros dois reforços ao longo desta semana: o lateral-esquerdo Niko Hämäläinen e o atacante Gustavo Sauer. Além deles, o time já havia contratado Philipe Sampaio, Renzo Saravia, Luís Oyama, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Victor Sá.

PROFESSOR LIBERADO

O time carioca deu entrada no pedido de visto de trabalho para o técnico português Luís Castro. O pedido foi concedido pelo governo federal na manhã desta quinta-feira, em decisão publicada no Diário Oficial da União. Com isso, Luís Castro também teve seu nome publicado no BID.

O técnico português e sua comissão técnica estarão à beira do campo no próximo compromisso do Botafogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. Apresentado no dia 29 de março, Luís Castro não pôde comandar o time de perto na estreia contra o Corinthians no último fim de semana.