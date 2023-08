Botafogo anuncia contratação de jovem lateral-direito campeão mundial com o Uruguai

O Botafogo apostou na juventude para sanar uma das carências do elenco. Apenas com Di Plácido para a lateral-direita, o clube carioca anunciou nesta quarta-feira, último dia da janela de transferências, a contratação do campeão mundial sub-20 Mateo Ponte. O jovem uruguaio de 20 anos estava no Danúbio e é titular da seleção de base de seu país.

“O Botafogo concretizou a chegada do lateral-direito Mateo Ponte, de 20 anos, ex-Danubio e titular da seleção uruguaia na conquista do Mundial Sub-20 deste ano. O jogador firmou contrato definitivo com o Alvinegro até dezembro de 2026”, anunciou o líder do Brasileirão.

Mateo realizou os exames médicos e foi aprovado. Já passou por avaliações internas na nova casa e conheceu seus novos companheiros. Ele vai acompanhar o jogo do time contra o Guaraní, do Paraguai, às 19 horas, pelas oitavas da Copa sul-americana. “Feliz por estar aqui. Vamos Fogão”, celebrou o jogador em suas redes sociais.”

O jovem uruguaio era a segunda opção para a posição. Antes, o Botafogo tentou o empréstimo do mexicano Jorge Sánchez, do Ajax. A alta pedida dos holandeses pelo atletas de 25 anos acabaram esfriando as conversas e os cariocas desistiram no negócio.

Trazer Mateo, um jovem promissor que pode render financeiramente no futuro acabou se tornando a saída de emergência. Ele vem para disputar a posição com o argentino Di Plácido, que vem atuando nas últimas partidas e agradado Bruno Lage após a grave lesão de Rafael.

O então titular rompeu o tendão patelar do joelho, passou por cirurgia e só retorna em 2024. Outra opção para a direita, Daniel Borges estava sem espaço no elenco e aceitou proposta do América-MG, sendo emprestado até dezembro de 2024.