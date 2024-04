Esporte Boston Celtics vence Sacramento Kings por 1 ponto após poupar titulares no fim do jogo

No primeiro jogo após garantir a vantagem de jogar em casa nos playoffs, o Boston Celtics venceu o Sacramento Kings por 101 a 100 na rodada de sexta da NBA. O triunfo pela margem mínima pode deixar a impressão que o melhor time da temporada sofreu no jogo, mas o técnico do Boston, Joe Mazzulla, poupou seus titulares no final.

E foi justamente um reserva, Xavier Tillman, o responsável pela cesta que definiu a vitória nos segundos finais da partida. O Boston Celtics conquistou sua 12ª vitória consecutiva em casa e venceu 13 de seus últimos 15 jogos.

Com os titulares rivais descansando, os Kings conseguiram voltar ao jogo após verem o Boston abrir 19 pontos no quarto quarto. Com uma bandeja de Fox ficaram só dois pontos atrás no fim do jogo: 99 a 97. Na sequência, Colby Jones bloqueou Pritchard na posse de bola de Boston, e Fox acertou um arremesso de 3 pontos. Foi a primeira vez que o Sacramento liderou o placar desde o primeiro quarto: 100 a 99. Tillman, porém, conseguiu a última cesta do jogo.

“É bom para a química da nossa equipe”, disse Kristaps Porzingis, que marcou 20 pontos e conseguiu 11 rebotes, seu segundo “double-double” seguido. “E ver Joe todo animado nos bastidores. Foi uma boa vitória para nós”, completou.

Fox fez 40 pontos e foi destaque do Sacramento Kings. “Fox foi fenomenal, especialmente no final. Nos deu uma chance de vencer”, disse o técnico do Kings, Mike Brown. “Desperdiçamos uma chance”, lamentou Domantas Sabonis, que conseguiu 16 pontos e 16 rebotes para o Sacremanto. “Tivemos a chance de vencer e não conseguimos”, disse. Os Kings perderam quatro dos últimos seis jogos. O time é o oitavo colocado na Conferência Oeste com 44 vitórias e 33 derrotas.

Em Dallas, os Mavericks derrotaram o Golden State Warriors por 108 a 106 e encerraram uma sequência de seis vitórias consecutivas dos rivais. PJ Washington coroou seu melhor jogo em Dallas com uma bandeja de desempate faltando 4,5 segundos para o final.

“Ele (Washington) foi espetacular”, disse Kyrie Irving sobre eu companheiro de time. “Dava para perceber que seria uma noite especial apenas com base em como ele começou o jogo. É disso que precisamos, especialmente quando não temos certos jogadores”, completou. Washington terminou com 32 pontos, e Luka Doncic desfalcou o Dallas com dores no joelho.

O Dallas Mavericks solidificou sua posição no quinto lugar na Conferência Oeste (47 vitórias e 30 derrotas) e tem dois triunfos a mais que o New Orleans Pelicans (45 e 32), que está no sétimo posto. São seis vagas em disputa para os playoffs.

Stephen Curry marcou 28 pontos para o Golden State Warriors, mas não foi o suficiente para evitar a derrota de seu time, que viu o fim de uma série de cinco vitórias seguidas. O Golden State Warriors é o décimo colocado na Conferência Oeste com 42 vitórias e 35 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 126×112 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 124×115 Orlando Magic

Washington Wizards 102×108 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 101×100 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 108×90 Detroit Pistons

Houston Rockets 104×119 Miami Heat

Chicago Bulls 108×100 New York Knicks

New Orleans Pelicans 109×111 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 111×117 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 108×106 Golden State Warriors

Phoenix Suns 97×87 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 131×102 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Atlanta Hawks