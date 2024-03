Boston Celtics vence Phoenix Suns e se recupera de tropeços; Doncic estabelece recorde na NBA

Time de melhor campanha na temporada, o Boston Celtics evitou uma marca negativa ao vencer o Phoenix Suns por 117 a 107 na rodada de sábado da NBA. Os Celtics entraram em quadra após duas derrotas seguidas, para Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets. A equipe de Boston permanece sem três quedas consecutivas e agora acumula 49 vitórias e 14 derrotas.

“Não somos perfeitos, mas realmente tentamos ser”, disse Jayson Tatum, cestinha do Boston com 29 pontos. Ele disse que o time aproveitou a folga (sem atuar na sexta-feira) recarregar as baterias. “Nos recuperamos de forma positiva.”

Sem Devin Booker, contundido, o Phoenix Suns contou com uma ótima atuação de Kevin Durant, que conseguiu 45 pontos e 10 rebotes. “Eu só queria ser agressivo”, afirmou Durant. “Mas eles fizeram um grande jogo.”

“Estou orgulhoso do quanto lutamos”, disse o técnico do Suns, Frank Vogel, que reconheceu que o desempenho não foi o suficiente contra o “time com a melhor campanha da NBA”. O Phoenix Suns ocupa a sétima colocação na Conferência Oeste, com 37 vitórias e 27 derrotas. O triunfo em casa sobre o Boston deixaria o time na sexta colocação. Os seis primeiros de cada conferência avançam automaticamente para os mata-mata.

Mesmo sem ter o maior pontuador da partida, o Boston Celtics contou com boas atuações de seus jogadores que saíram do banco, como Luke Kornet, 14 pontos, e Payton Pritchard, 10. O técnico do Boston, Joe Mazzula, ainda ressaltou o aspecto defensivo de sua equipe. “Eles foram incríveis”, disse o técnico. “Payton mudou o jogo com sua defesa.”

Outro destaque da rodada de sábado foi Luka Doncic, armador do Dallas Mavericks, que se tornou o primeiro jogador da NBA a registrar seis “triple-doubles” consecutivos de 30 pontos. O feito foi obtido

na vitória sobre o Detroit Pistons por 142 a 124.

Doncic terminou com 39 pontos, 10 assistências e 10 rebotes e superou a marca de cinco “triple-doubles” consecutivos de 30 pontos de Russell Westbrook. “Isso só mostra o nível ele está jogando”, disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd. “Ele sabe que pode marcar, também é capaz de encontrar seus companheiros e, por último, é capaz de conseguir rebotes.”

O esloveno deixou quadra imediatamente após conquistar seu décimo rebote. “Fiquei olhando para o placar e ele ficou parado no nove por um tempo”, afirmou o técnico Kidd. O Dallas Mavericks conseguiu sua segunda vitória consecutiva após uma sequência de três derrotas em sequência.

Confira os resultados deste sábado:



Los Angeles Clippers 112×102 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 110×99 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 124×142 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 113×126 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 107×117 Boston Celtics

Denver Nuggets 142×121 Utah Jazz

Portland Trail Blazer 128×118 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos deste domingo:



Los Angeles Clippers x Milwaukke Bucks

Atlante Hawks x New Orleans Pelicans

Miami Heat x Washington Wizards

Orlando Magic x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Houston Rockets

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves