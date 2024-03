Boston Celtics vence e se mantém líder na Conferência Leste; Giannis comanda triunfo dos Bucks

Os Celtics mantiveram o seu bom desempenho na rodada da madrugada deste domingo da temporada regular da NBA. Mesmo jogando no Smoothie King Center, casa do adversário, a franquia de Boston não precisou fazer muita força para vencer o New Orleans Pelicans por 104 a 92, numa atuação onde a parte coletiva foi o ponto forte.

Jayson Tatum, com 23 pontos, foi o mais efetivo de seu time. Mas ele contou com a parceria de Kristaps Porzingis (19) e de Jaylen Brown (17) para a conquista de mais um resultado positivo e à liderança da Conferência Leste. Apesar do tropeço diante da sua torcida, os Pelicans estão na zona de classificação do lado Oeste: quinto lugar.

Para o técnico Joe Mazzulla, o mérito no triunfo deste sábado foi fazer uma boa marcação para conseguir incomodar o adversário em suas tentativas ofensivas.

“Jaylen (Brown) fez um bom trabalho ao tornar as coisas muito difíceis quando o time deles vinha para o ataque. Mantivemos os Pelicans fora do perímetro para tentar os arremessos e isso foi muito importante”, afirmou o treinador dos Celtics.

Cestinha do jogo, Zion Williamson marcou 25 pontos, mas sofreu com a “vigilância” dos Celtics durante o duelo. Para piorar, ele esteve abaixo da sua média nos lances livres (acertou sete de 14 chutes) e não conseguiu levar o News Orleans Pelicans à reação.

Em uma rodada de apenas três jogos, o Milwaukee Bucks visitou o Atlanta Hawks e não decepcionou: vitória de 122 a 113 e uma bela atuação de Giannis Antetokounmpo. O ala-pivô fez 36 pontos e ainda ganhou 16 rebotes, além de sete assistências.

Inspirado, ele emplacou seis enterradas e comandou a equipe, que encerrou uma sequência de quatro vitórias seguidas dos Hawks. O resultado deixa o time só atrás do Boston Celtics na tabela. Já o adversário teve a sua reação comprometida com o revés dentro de casa e ocupa o décimo lugar também no lado Leste.

Completando a jornada da NBA, o Orlando Magic deu conta do recado em pleno Kia Center e bateu o Memphis Grizzlies por 118 a 88 com uma atuação contundente. Com 15 pontos e 13 rebotes, Wendell Carter foi o destaque de sua equipe.

Pelo lado do Memphis, Jordan Goodwin foi quem mais pontuou: 16. O brasileiro Mãozinha Pereira foi eficiente enquanto esteve em quadra e conquistou oito rebotes, além de marcar sete pontos. Na classificação, porém, a equipe já não tem chances de classificação: é apenas o 13º da Conferência Oeste, enquanto os Magics ocupam o quinto posto do lado Leste.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

New Orleans Pelicans 92 x 104 Boston Celtics

Orlando Magic 118 x 88 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 113 x 122 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Miami Heat

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Utah Jazz