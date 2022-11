Boston Celtics quebra recorde de cestas de 3 pontos em triunfo sobre Knicks

A vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks na noite do último sábado por 133 a 118 estabeleceu um novo recorde de cestas de três pontos para o time de Boston. Jogando no Madison Square Garden, em Nova York, os Celtics anotaram 27 bolas antes do arco, o maior número em sua história. O aproveitamento de 27 acertos veio após 51 tentativas, com Jaylen Brown e Jayson Tatum combinando seis bolas do perímetro cada.

O show do Boston Celtics foi mais uma vez comandado pela dupla Brown, cestinha da partida com 30 pontos, e Tatum, que anotou 26 pontos. Em uma boa noite para Julius Randle (29 pontos) e RJ Barrett (27 pontos), o New York Knicks manteve a disputa bem acirrada. Os Celtics terminaram os dois quartos iniciais com vantagem de três pontos, que subiu para quatro pontos no fim do terceiro quarto. Na última parte da partida, o time visitante conseguiu sobrar em quadra e confirmou a vitória por 133 a 118, se mantendo em terceiro na Conferência Leste.

“Nós temos um ótimo time que sabe arremessar de longe. Quando nos damos o espaço correto e fazemos o jogo fluir igual fizemos esta noite, muitas bolas serão convertidas”, disse Brown.

O defensor Marcus Smart revelou que o técnico Joe Mazzulla reforçou a importância da movimentação do time de Boston. “Foi espetacular. Joe ficou avisando: não desanimem, estamos jogando da forma correta. Acho que todo técnico busca isso, mas ver de fato acontecer ao vivo é uma beleza, foi ótimo para nós. Os jogadores se sentiram bem por acertar os arremessos e foi bom para o time ver como nós jogamos e as coisas que podemos fazer”, disse Smart, que deu 11 assistências na partida.

Com seis vitórias e três derrotas, o Boston Celtics é o terceiro da Conferência Leste. Quem domina este lado da tabela é o invicto Milwaukee Bucks, que chegou a sua nona vitória em nove jogos. A noite de sábado teve os Bucks estendendo sua boa fase diante do Oklahoma City Thunder, com triunfo por 108 a 94 no Fiserv Forum.

No topo da Conferência Oeste, o Phoenix Suns buscou uma revanche contra o Portland Trail Blazers e venceu por 102 a 82 em Phoenix. Na sexta-feira, o time da casa havia sido derrotado, mas conseguiu reagir no reencontro deste sábado, após dominar as três primeiras partes da partida.

Veja os resultados da NBA na noite de sábado:

Orlando Magic 123 x 126 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 94 x 98 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 124 x 121 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 129 x 117 Houston Rockets

Denver Nuggets 126 x 101 San Antonio Spurs