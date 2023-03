Boston Celtics domina Sacramento Kings e encerra série na estrada com vitória

Vice-líder da Conferência Leste e já garantido nos playoffs da NBA, o Boston Celtics venceu o Sacramento Kings por 132 a 109 na noite de terça-feira e continua com esperança de tomar a liderança do Milwaukee Bucks na reta final da temporada regular. A partida, que teve Jayson Tatum como grande destaque, foi a última de uma sequência de seis jogos da franquia do Massachusetts como visitante. O período na estrada terminou com quatro vitórias e duas derrotas.

Protagonista de uma atuação arrasadora, Tatum comandou o triunfo dos Celtics com 36 pontos e teve ao seu lado um eficiente Jaylen Brown, autor de 27 pontos. “Acho que ele (Tatum) e Jaylen fizeram um excelente trabalho controlado a partida com a capacidade que têm na tomada de decisão”, afirmou Joe Mazzulla, treinador dos Celtics.

O Sacramento Kings, terceiro colocado do Oeste, foi completamente dominado, conforme admitido por Mike Brown, técnico da franquia californiana. “Eles chutaram o nosso traseiro. Começa comigo. Todos nós levamos uma surra”, disse. Mais uma vez, o melhor em quadra pelo Kings foi Domantas Sabonis, que anotou um “triple-double” de 16 pontos, 13 rebotes e 12 assistências.

Em Nova York, o Cleveland Cavaliers, quarto colocado do Leste e ainda em busca de cravar a vaga nos playoffs, venceu os anfitriões Nets por 115 a 109. Donovan Mitchell foi o nome do jogo, com 31 pontos e uma linda enterrada, superando o bloqueio de Yuta Watanabe, que impressionou a todos no quarto período..

No jogo que fechou a noite, o LA Clippers viveu grande frustração diante do Oklahoma City Thunder. Além de ter sido derrotado por 101 a 100 pelo time liderado por Shai Gilgeous-Alexander, autor de 31 pontos, a equipe de Los Angeles viu Paul George se machucar e sair de quadra carregado. O ala-armador estava fazendo uma boa partida e protagonizou um dos lances mais bonitos da noite, ao cravar uma enterrada após um giro 360.

Confira os resultados da NBA desta terça-feira:

Orlando Magic 122 x 112 Washington Wizards

Atlanta Hawks 129 x 107 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 109 x 115 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 119 x 84 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 132 x 109 Boston Celtics

LA Clippers 100 x 101 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da NBA desta quarta-feira:

Washington Wizards x Denver Nuggets

Miami Heat x New York Knicks

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns