Boston Celtics derrota Philadelphia 76ers e encara Miami Heat na decisão da Conferência Leste

O Boston Celtics carimbou sua vaga na decisão da conferência leste da NBA, ao derrotar o Philadelphia 76ers por 112 a 88, neste domingo, em noite de grande atuação de Jayson Tatum, que anotou 51 pontos. A disputa será contra o Miami Heat. Com isso, reeditarão a final da temporada 2019/2020.

A final da Conferência Oeste também já foi definida. O duelo será entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, que vai reunir grandes jogadores, a exemplo de LeBron James e Nikola Jokic.

Na temporada 2019/20, o Miami Heat derrotou o Boston Celtics, mas acabou sendo superado pelos Lakers na decisão. Hoje, uma reedição da final é considerada improvável devido ao favoritismo de Nuggets e Philadelphia 76ers.

No jogo deste domingo, Boston saiu atrás do Philadelphia no primeiro quarto, mas fez dois tempos fantásticos, nos quais somou 65 pontos, contra apenas 33 do rival, graças ao protagonismo de Jayson Tatum.

No último quarto, o Boston Celtics precisou apenas administrar a vantagem, perdeu por 26 a 24, mas ganhou na somatória dos tempos por 112 e 88.