Boston Celtics derrota Memphis Grizzlies em prévia dos playoffs da NBA

Em uma prévia dos playoffs da NBA, Boston Celtics e Memphis Grizzlies, dois dos melhores times da temporada regular, se enfrentaram na noite deste domingo. E o time da Conferência Leste levou a melhor sobre o do lado Oeste. Em casa, os Celtics venceram por 119 a 109. Em outro jogo da rodada, o Toronto Raptors bateu o Detroit Pistons por um placar apertado.

Na cidade de Boston, os fãs da NBA puderam ver o duelo entre o líder do Leste contra o vice-líder do Oeste. Mesmo com os desfalques de Jaylen Brown e Marcus Smart, os anfitriões exibiram versatilidade e se impuseram em quadra, após saírem atrás no primeiro quarto. Os Celtics reagiram no segundo e sofreram no terceiro.

“Esta é a beleza deste time. Temos profundidade. Temos um monte de caras que sabem fazer um pouco de tudo aqui”, disse Sam Hauser, autor de 20 pontos na partida. Derrick White foi o cestinha do time, com 23 pontos, além de registrar 10 assistências, anotando um “double-double”. O mesmo fez Robert Williams III, com 10 pontos e 16 rebotes.

Jayson Tatum foi discreto, com apenas 16 pontos. E acabou sendo coadjuvante da partida, que teve Ja Morant como destaque dos Grizzlies. Ele anotou 25 pontos, enquanto Desmond Bane contribuiu com 18 pontos, sete assistências e seis rebotes.

O resultado ampliou a liderança dos Celtics no Leste, agora com 41 vitórias e 16 derrotas. Trata-se da melhor campanha da temporada regular até agora. O time de Memphis segue na vice-liderança do Oeste, com 34/22.

Em outro jogo da noite, Raptors e Pistons fizeram um duelo equilibrado, decidido por apenas um ponto. Jogando em casa, o time de Toronto venceu por 119 a 118. Fred VanVleet comandou a equipe canadense, com 35 pontos e oito assistências. Do outro lado, o destaque foi Bojan Bogdanovic, autor de 33 pontos e cinco rebotes.

Os Raptors estão na briga pelos playoffs, através do play-in. Ocupam, no momento, o 10º lugar da tabela do Leste, com 27 vitórias e 31 derrotas. Já os Pistons estão na 14ª e penúltima colocação, com 15/43.

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Houston Rockets

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Utah Jazz

New York Knicks x Brooklyn Nets

Miami Heat x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Washington Wizards