Borussia sofre 3 gols em 6 minutos, e perde de virada no Campeonato Alemão

O Borussia conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Alemão da pior forma possível. O clube de Dortmund perdeu, em casa, para o Werder Bremen por 3 a 2, de virada, após levar três gols nos últimos seis minutos.

Depois de vencer nas duas primeiras rodadas, o Borussia chegou animado para o confronto e abriu 2 a 0 com Brandt, aos 42min do primeiro tempo, e com Guerreiro, aos 22min do segundo tempo.

Mas a alegria acabou aí. Buchanan diminuiu aos 44min. Quatro minutos depois foi a vez de Schmidt marcar. Mas, aos 50min, Burke calou de vez os torcedores que encheram o estádio Signal Iduna Park.

Essa foi a primeira vitória do Werder após três rodadas o que fez a equipe ganhar algumas posições na classificação. O time contabiliza agora 5 pontos com este triunfo. O Borussia, que poderia permanecer na liderança, se manteve com 6 pontos na tabela.

O líder é o Borussia Mönchengladbach, que derrotou, em casa o Hertha Berlim por 1 a 0 (gol de Pléa, de pênalti). Mais resultados da rodada deste sábado:

Bayer Leverkusen 0 x 3 Hoffenheim, Augsburg 1 x 2 Mainz 05, Wolfsburg 0 x 0 Schalke 04 e Stuttgart 0 x 1 Freiburg