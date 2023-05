Esporte Borussia faz 6 a 0 no Wolfsburg e segue na cola do líder Bayern no Campeonato Alemão

Com três gols em cada tempo, o Borussia conseguiu uma expressiva goleada de 6 a 0 sobre o Wolfsburg neste domingo, pelo Campeonato Alemão, e se mantém vivo na perseguição ao líder Bayern na competição. O resultado levou o time de Dortmund a 64 pontos, um a menos que o rival de Munique, restando três rodadas para o fim do torneio.

De olho em um tropeço do seu oponente, o Borussia volta a jogar pelo Campeonato Nacional no próximo final de semana, quando entra em campo no sábado, e recebe o Borussia Monchengladbach. Já o Wolfsburg, que até vinha cumprindo uma boa campanha, se mantém na sétima colocação (46). O time agora busca uma reabilitação, também no sábado, diante do Hoffenheim.

Em campo, o Borussia definiu a vitória nos primeiros 45 minutos de confronto. Aos 14, Adeyemi fez 1 a 0 de cabeça aproveitando levantamento na área. O segundo veio em conclusão de Sebastien Haller, que finalizou com precisão, e aumentou a contagem aos 28.

O Wolfsburg seguiu apresentando falhas no seu sistema defensivo e acabou tomando o terceiro aos 37. Donyell Malen teve espaço para dominar e finalizar com tranquilidade para, praticamente, sacramentar o triunfo antes mesmo do intervalo.

No segundo tempo, quando todos esperavam um ritmo tranquilo em função da vantagem, mas o Borussia manteve o pé no acelerador. Logo aos nove minutos, Brandt se livrou do seu marcador e chutou de perna esquerda para fazer o quarto gol e dar luz à goleada.

Quatro minutos depois, Adeyemi iniciou a jogada no meio-campo e apareceu na área para fazer o seu segundo gol no jogo. A chance do hat-trick surgiu, mas foi desperdiçada pelo atacante ao não converter uma penalidade máxima. Com 5 a 0 a favor, o Borussia queria mais e completou o placar aos 41 minutos. Bellingham recebeu um presente de Brandt e só escolheu o canto na saída do goleiro para definir a goleada e fazer a festa com a torcida.