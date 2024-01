Esporte Borussia Dortmund volta a vencer e ensaia aproximação com pelotão de cima do Alemão

Após quatro rodadas sem vitória no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund voltou a somar três pontos com o triunfo de 3 a 0 sobre o Darmstadt, neste sábado, pela 17ª rodada da competição. O resultado coloca a equipe do técnico Edin Terzic na quinta colocação com 30 pontos.

Com desvantagem de 15 pontos para o líder Bayer Leverkusen, a equipe de Dortmund tenta agora recuperar o terreno perdido pelo campanha irregular no torneio. O próximo compromisso acontece no sábado, diante do Colônia, no estádio do rival.

O Darmstadt vive situação dramática. Lanterna com apenas dez pontos conquistados, o time do técnico Torsten Lieberknecht venceu apenas dois, dos 17 jogos que realizou. Na próxima rodada, também no sábado, o desafio é diante do Eintracht Frankfurt.

A vitória do Borussia começou a ser construída no primeiro tempo. Julian Brandt avançou para a área inimiga, se livrou do marcador e chutou forte para inaugurar o placar: 1 a 0 aos 24 minutos.

Na volta do intervalo, apesar do equilíbrio, a vitória foi definida sem sustos. Aos 32 minutos, Jadon Sancho deu boa assistência para Marco Reus iludir o marcador e fazer 2 a 0 com uma finalização no meio do gol.

Com a partida sob o controle, o 3 a 0 veio nos acréscimos. Marcel Sabitzer fez bela assistência para Youssoufa Moukoko. Ele acertou uma bomba e movimentou mais uma vez o marcador definindo a vitória.

Em outro jogo do Campeonato Alemão, o RB Leipzig desperdiçou a chance de assumir a terceira posição ao ser derrotado, em casa, pelo Eintracht Frankfurt por 1 a 0. Com 33 pontos, os anfitriões seguem no quarto posto. Já a vitória no estádio do rival deixa a equipe do técnico Dino Topmoller em sexto lugar com 27.

O único gol do confronto foi assinalado no início da partida. Aos sete minutos, Ansgar Knauff aproveitou um cruzamento e mandou a bola no ângulo direito do goleiro Janis Blaswich assegurando o 1 a 0 para os visitantes.