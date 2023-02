Borussia Dortmund goleia Hertha Berlin e vira vice-líder no Alemão

O Campeonato Alemão alcançou neste domingo um pouco comum equilíbrio. Três times estão empatados com 43 pontos, numa acirrada disputada pela liderança da tabela. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Union Berlin estão nesta briga, com ligeira vantagem para o time de Munique, que ocupa a ponta pelos critérios de desempate (saldo de gols).

O triplo empate na pontuação aconteceu graças ao tropeço do Union Berlin, que perdeu uma ótima chance de assumir a liderança isolada neste domingo ao ficar no empate sem gols com o Schalke 04. Além disso, o Borussia fez a lição de casa e goleou o Hertha Berlin por 4 a 1. A próxima rodada do Alemão marca o encontro do Bayern e do Union Berlin.

Já o Borussia fez a sua parte para deixar a disputa pela ponta acirrada. Em casa, contou com o brilho de Adeyemi, autor de um gol e uma assistência no estádio Signal Iduna Park. No primeiro tempo, Adeyemi abriu o placar aos 27 minutos, após assistência de Marco Reus.

Cinco minutos depois, o autor do primeiro gol da partida atuou como “garçom” e serviu Malen, que anotou o segundo dos anfitriões. No início da etapa final, o Hertha Berlin descontou com gol de Tousart. Mas não chegou a colocar sob ameaça a vitória dos donos da casa.

Na reta final da partida, Julian Brandt e Reus balançaram as redes e asseguraram a vitória e a goleada do time de Dortmund. A equipe de Berlim segue dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos, na 17ª e penúltima posição da tabela.

Em outro jogo do dia, o Mainz visitou o Bayer Leverkusen e venceu por 3 a 2. Caci, Martins e Ingvartsen, de pênalti, marcaram os gols do time visitante, que chegou aos 29 pontos, superando exatamente o rival de Leverkusen. O Mainz ocupa o nono lugar, enquanto o Bayer figura em décimo, com 27 pontos.