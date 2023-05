Borussia Dortmund goleia e mantém caça ao líder Bayern no Campeonato Alemão

Com um primeiro tempo arrasador, quando chegou a abrir uma vantagem de quatro gols, o Borussia Dortmund goleou o Borussia Monchengladbach por 5 a 2, neste sábado, pelo Campeonato Alemão, e mantém acirrada a disputa pelo primeiro lugar da competição restando duas rodadas para o seu final. Com o resultado a distância para o líder Bayern é de apenas um ponto (68 a 67).

Com a missão de ter um aproveitamento de 100% nas jornadas que restam para tentar ultrapassar o rival de Munique, o Dortmund volta a campo no domingo e enfrenta o Augsburg na WWK Arena, casa do rival. O Borussia Monchengladbach, que ocupa a parte intermediária da classificação com 39 pontos, joga no mesmo dia e visita o Bayer Leverkusen.

Diante de um adversário que não apresentou qualquer resistência nos 45 minutos iniciais, o Borussia definiu o triunfo antes de ir para o intervalo. Donyell Malen abriu a contagem logo aos cinco minutos em bela cabeçada e deu início à eficiente exibição.

A pressão aumentou e aos 19, Sebastian Haller foi derrubado na área. Jude Belligham foi para a cobrança e aumentou a vantagem. Com falhas na marcação, o time visitante seguiu cometendo erros e viu a sua meta ser vazada mais uma vez logo no ataque seguinte. Haller mostrou oportunismo e categoria para, de calcanhar, fazer 3 a 0 com 21 minutos de partida.

Com pouco mais de meia hora de partida, o Dortmund voltou a movimentar o marcador. E novamente com Haller. O atacante recebeu com espaço no campo de ataque e finalizou de direita para aumentar a festa da sua torcida.

Com a vitória praticamente garantida, o Borussia tratou de administrar a larga vantagem e diminuiu o ritmo. Com mais liberdade para atacar, o rival passou a criar algumas chances e conseguiu descontar aos 30 minutos. Em uma das suas investidas na área adversária, Ramy Bensebaini acabou derrubado na área. Ele mesmo foi para a cobrança e converteu a penalidade.

Com o relaxamento na marcação, os espaços apareceram, e houve tempo ainda para mais dois gols no fim da partida. Aos 41, o Monchengladbach acabou chegando ao segundo gol em um belo chute de Lars Stindl da entrada da grande área. Nos acréscimos foi a vez de Giovanni Reyna completar jogada ofensiva do Dortmund, fazer 5 a 2, e definir a goleada diante de sua torcida.