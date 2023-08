Borussia Dortmund goleia e avança na Copa da Alemanha; Werder Bremen é eliminado

O Borussia Dortmund deixou para trás a decepção pela perda do título do Campeonato Alemão para o Bayern de Munique e iniciou a nova temporada com goleada sobre o Schott Mainz por 6 a 1, neste sábado, na Mewa Arena, pela primeira fase da Copa da Alemanha. Apesar de atuar como visitante, contou com o apoio de mais de 15 mil torcedores. Já o Werder Bremen caiu para time da 3ª divisão.

O vice-campeão alemão mandou no jogo do início ao fim e não deu a menor chance para uma possível zebra por parte do Schott Mainz, time considerado amador que joga no que seria o equivalente a Série D do futebol brasileiro, a Regionalliga.

O Schott Mainz entrou em campo para se defender e deu certo trabalho ao Borussia Dortmund até os 21 minutos do primeiro tempo, quando o time visitante inaugurou o placar. Julian Brandt recebeu na esquerda e deu um cruzamento de três dedos para Haller cabecear para o gol.

O Borussia abriu a porteira e não parou mais. Aos 24, Malen foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Brandt ampliar. O Schott Mainz chegou a diminuir, aos 33, em uma cabeçada de Gans, o que gerou certa surpresa por parte do adversário e muita comemoração de seus jogadores.

Mas a festa parou por aí. O Borussia reassumiu as rédeas e fez o terceiro aos 35, com Haller. Ele pegou a sobra dentro da área e só escorou para o fundo das redes.

O passeio continuou no segundo tempo. Aos dez minutos, Brandt tentou por cobertura, e viu o goleiro fazer grande defesa. Na sobra, Sabitzer marcou. E foi de Sabitzer a assistência para Malen marcar o quinto, aos 34. Moukoko completou a goleada aos 40.

Agora o Borussia Dortmund se prepara para a estreia do Campeonato Alemão. O duelo será contra o Köln, em partida marcada para sábado (19), às 13h30, no Westfalenstadion.

MAIS JOGOS

Ainda neste sábado, mais dois times da elite do futebol alemão golearam na Copa da Alemanha. O Stuttgart fez 4 a 0 no Balingen, enquanto o Bayer Leverkusen aplicou sonoros 8 a 0 no Teutonia Ottensen, time da quarta divisão. Um fato curioso é que os gols foram marcados por jogadores diferentes.

Quem não teve a mesma sorte que seus adversários do Campeonato Alemão foi o Werder Bremen, que foi eliminado para o Viktoria Köln. Após abrir 2 a 0, com um jogador a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo, não suportou a pressão e sofreu a virada por 3 a 2.