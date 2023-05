Esporte Borussia Dortmund bate Augsburg e recupera a liderança do Campeonato Alemão a 1 jogo do fim

O Borussia Dortmund está mais perto do que nunca de quebrar a hegemonia de 10 títulos do Bayern de Munique e voltar a ser campeão alemão. O time aurinegro sofreu, mas conseguiu vencer o Augsburg por 3 a 0 fora de casa neste domingo e chegará à última rodada na liderança do campeonato, dependendo apenas de si para faturar o nono título de sua história, 11 anos depois do último triunfo.

Com o resultado positivo na 33ª rodada sobre o Augsburg e aproveitando a derrota do rival Bayern no sábado por 3 a 1 para o RB Leipzig, o Borussia chega aos 70 pontos e toma a ponta da tabela. O Bayern tem 68 pontos, também com apenas um jogo para realizar, e precisará torcer por um vacilo do Borussia para recuperar a liderança na rodada decisiva. Esta poderá ser a primeira temporada sem títulos do Bayern de Munique após mais de uma década.

O título poderá ser confirmado daqui a seis dias, no Signal Iduna Park. O time de Dortmund enfrentará o Mainz no próximo sábado para tentar voltar a conquistar o título e sair da fila que já dura 11 anos. O Bayern estará em campo no mesmo dia e horário enfrentando o Colônia, fora de casa. Para que o time de Munique fique com mais uma taça será necessária a vitória em Colônia e o Borussia precisaria empatar ou perder seu jogo.

Neste domingo pela 33ª rodada, o Borussia Dortmund sofreu para conseguir vencer a defesa do adversário. Sébastien Haller foi o responsável pelo feito, com dois gols na partida. O atacante marfinense viveu uma história de superação nesta temporada, que começou com a descoberta de um câncer no testículo, o que o tirou de metade da temporada. De volta, o atacante tem se firmado como nome importante na recuperação do Borussia e no possível título.

A torcida do Borussia Dortmund passou por quase uma hora de sofrimento até o time finalmente conseguir furar o bloqueio do Augsburg no jogo que era praticamente uma final para o time aurinegro. Em um confronto sofrido na WWK Arena, em Augsburg, o Borussia teve dificuldade de se impor no jogo, mesmo após ficar com um jogador a mais em campo aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Uduokhai foi expulso por fazer falta sendo o último defensor.

O time de Edin Terzic chegou a acertar a trave no primeiro tempo, mas o placar seguia 0 a 0. O gol só foi acontecer aos 13 minutos do segundo tempo, com o artilheiro Sébastien Haller. Após cruzamento rasteiro, o zagueiro do Augsburg dominou a bola na área e deixou para Haller tomar a posse, ajeitar e finalizar, fazendo 1 a 0.

A tensão persistiu ainda nos momentos finais por conta da vantagem apertada. O clima chegou a esquentar entre os jogadores dos dois times. Para finalmente tranquilizar a torcida do Borussia e seu próprio time, o segundo gol finalmente saiu aos 39 minutos. Haller, de novo ele, pegou rebote na área e apenas tocou para as redes para fazer seu nono gol no campeonato.

Nos acréscimos ainda deu tempo do alemão Julian Brandt marcar o terceiro gol do time visitante, fechando o placar da vitória. O ponta recebeu de Schlotterbeck e se esticou para finalizar cruzado, vencendo o goleiro.

Também neste domingo, o Stuttgart venceu o Mainz por 4 a 1 e deixou a zona de rebaixamento do campeonato, ultrapassando Bochum e Schalke. Em 15º, o Stuttgart tem 32 pontos, mesma quantidade do Bochum, primeiro time no Z3, e um a mais que o Schalke. O Mainz está em nono, com 45 pontos. Próximo adversário do Borussia, o time acumula quatro derrotas seguidas.