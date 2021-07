Esporte Borja é reintegrado ao elenco do Palmeiras e volta a treinar no clube nesta terça

O atacante colombiano Miguel Borja está oficialmente de volta ao Palmeiras. O clube fez o anúncio com um vídeo nesta terça-feira nas redes sociais, mostrando o atleta na Academia de Futebol, em São Paulo, vestindo o uniforme de treino em sua reapresentação.

De volta após ter sido emprestado ao Junior Barranquilla, clube de seu coração na Colômbia, Borja chegou a São Paulo na última segunda-feira e se reapresentou ao Palmeiras nesta terça. Ele estará liberado para entrar em campo a partir de 1.º de agosto, quando abre a janela internacional de transferências. O jogador colombiano também já aparece como parte do elenco profissional no site oficial.

Apesar de apresentar um bom futebol no período em que esteve na Colômbia, o diretor Anderson Barros, afirmou na última semana que a prioridade da alta cúpula alviverde é negociar o atacante, que não está nos planos do clube para a presente temporada.

“Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele”, disse Anderson Barros, em entrevista à rádio 105FM.

Antes de se reapresentar, Borja deixou claro que deseja voltar a jogar pelo Palmeiras, conforme disse em entrevista à rádio colombiana Caracol. “Estamos esperando, meu compromisso agora é com o Palmeiras e tenho que focar em treinar bem. A qualquer momento estarei lá e terei que jogar. Por agora, tenho que treinar bem. Em poucos dias teremos o mata-mata da Libertadores e tenho que estar pronto”, comentou.

Borja chegou ao Palmeiras em 2017 como a maior contratação da história do clube, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas. Pelo time alviverde, foi campeão brasileiro em 2018 sem qualquer protagonismo e, fora dos planos, acabou emprestado ao Junior Barranquilla, onde conseguiu boas atuações, fazendo 58 jogos e anotando 34 gols.