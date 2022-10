Booker provoca, tira Thompson do jogo e lidera vitória dos Suns sobre os Warriors

Devin Booker tirou Klay Thompson do sério com uma provocação na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília), viu o adversário destemperado ser ejetado e liderou a vitória por 134 a 105 do Phoenix Suns sobre o Golden State Warriors na NBA. Além de ter sido o gatilho da expulsão de uma das principais estrelas da franquia californiana, foi o cestinha da partida, com 34 pontos marcados.

Booker e Thompson se desentenderam uma primeira vez e ambos receberam falta técnica. Em novo momento de tensão, o ala-armador dos Warriors, muito mais pilhado, foi punido sendo ejetado pela primeira vez na carreira e saiu de quadra com apenas dois pontos e duas assistências em 19 minutos de participação no jogo.

“Eu amo o Klay Thompson, amo faz muito tempo”, afirmou Booker, que, além dos 34 pontos, somou dois rebotes e sete assistências. “Mas isso não impede a gente de ser competitivo e provocar um ao outro. Eu sempre admirei o jogo dele, como ele joga. E, obviamente, os anéis falam por si, mas eu vou fazer isso sempre”, completou.

No momento da expulsão, os Suns venciam por 83 a 77, e a vantagem aumentou. Ao final do terceiro quarto, a diferença já era de 105 a 86. Deandre Ayton, autor de um double-double de 16 pontos e 14 rebotes, foi outro destaque da equipe do Arizona e ajudou a construir o placar elástico, assim como Mikal Bridges e Cameron Payne, cada um com 17 pontos, e Chris Paul, que fez 16 e anotou nove assistências.

O último quarto teve sinais de reação dos Warriors, que chegaram a diminuir a diferença para 12, mas os Suns retomaram o controle para abrir 134 a 105. O maior pontuador em quadra pelo lado californiano foi Stephen Curry, longe de seus melhores números, com 221 pontos, sete rebotes e oito assistências.

A NBA teve outros três jogos entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira. Em Nova Orleans, um double-double de Luka Doncic, autor de 37 pontos e 11 pontos, não foi o suficiente para evitar que o Dallas Mavericks perdesse por 113 a 111 para o New Orleans Pelicans. O Washington Wizards fez 120 a 99 no Detroit Pistons e o Oklahoma City Thunder superou o Los Angeles Clippers por 108 a 94.