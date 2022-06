Bolsonaro: Guedes entendeu com sua equipe que deveríamos colaborar na questão dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira, 9, a proposta de redução do ICMS dos combustíveis. Segundo ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, “entendeu com sua equipe que deveríamos colaborar na questão dos combustíveis”, disse em participação virtual no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

Ele afirmou que o “teto do ICMS” foi aprovado na Câmara com participação “incisiva” do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Ele complementou a fala dizendo que a redução do ICMS, que seria limitado a um teto pelo projeto que está no Congresso, é a “contribuição dos governadores”. “No tocante à gasolina, Estado que mais cobra ICMS é o Rio Janeiro; vai passar para metade”, afirmou.