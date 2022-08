Esporte Bolsonaro é recebido por Leila Pereira e assiste a jogo do Palmeiras no Allianz

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou na tarde deste domingo o jogo do Palmeiras contra o Goiás no Allianz Parque. Ele assistiu à partida da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro ao lado da presidente do clube, Leila Pereira, e do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede varejista Havan.

Bolsonaro chegou ao estádio por volta das 15h30. A equipe que fez a segurança da comitiva do presidente era grande e ordenou ao Palmeiras que restringisse o acesso da imprensa ao estádio instantes antes do começo da partida. Os jornalistas tiveram de esperar alguns minutos até que o acesso fosse liberado.

A segurança foi reforçada, com funcionários do estafe do presidente em quase todos os setores do Allianz Parque, sobretudo no quarto andar. Lá fica o camarote do Palmeiras, onde Bolsonaro assiste à partida ao lado de Leila Pereira e de Luciano Hang. A Havan, que pertence a Hang, patrocina Athletico-PR e Flamengo.

O Palmeiras não formalizou convite ao presidente da República. Apenas foi comunicado de que o mandatário viria ao estádio. No entanto, Leila Pereira deu atenção especial a Bolsonaro, o recebendo no camarote do clube, como fizera em outras ocasiões. Os dois tiraram uma foto antes de o jogo começar exibindo a camisa palmeirense. A imagem foi publicada nas redes sociais do Palmeiras.

Ao contrário do que fez em 2018, Bolsonaro, desta vez, não adentrou o gramado do Allianz Parque. Apenas acenou a alguns de seus apoiadores do camarote onde vê o jogo. Como optou por aparecer menos do que nas outras ocasiões, não houve manifestações negativas ou positivas da torcida palmeirense no estádio.

Contudo, nas redes sociais, muitos palmeirenses mostraram-se contrários à presença de Bolsonaro na arena. Alguns enxergam oportunismo do presidente, que, embora se declare palmeirense, já vestiu camisas de vários outros times, incluindo a de Corinthians, Flamengo e Santos.

TERCEIRA VISITA

Na última vez em que esteve no Allianz Parque, em julho de 2019, para acompanhar Palmeiras x Vasco, Bolsonaro provocou divergências entre torcedores no estádio e princípios de brigas. Recebeu vaias quando acenou do gramado às arquibancadas com uma criança em seu colo. O mandatário ignorou os protestos e ouviu alguns poucos aplausos.

Em dezembro de 2018, meses após ganhar a eleição presidencial, Bolsonaro esteve no Allianz Parque para acompanhar Palmeiras x Vitória, jogo em que foi entregue a taça do Brasileirão ao time paulista, maior campeão nacional, com dez conquistas.

Convidado pela diretoria palmeirense, o presidente chegou a erguer o troféu e festejou com os jogadores no gramado depois da partida final do certame nacional. Também tirou foto com os atletas, para os quais entregou as medalhas.