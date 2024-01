Boletim médico de triatleta relata ‘evolução satisfatória’; irmão diz que ela abriu os olhos

Atropelada enquanto treinava, no dia 23, a triatleta Luisa Baptista apresenta “evolução satisfatória”, de acordo com boletim médico divulgado neste domingo, último dia do ano. A brasileira abriu os olhos pela primeira vez no Hospital das Clínicas, segundo seu irmão, Vitor Duarte.

“A evolução clínica da triatleta tem sido satisfatória, e ela já respira por si durante boa parte do tempo. Não há novas complicações e a paciente segue recebendo cuidados intensivos especializados sem expectativa de alta”, diz trecho do boletim divulgado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

Luisa está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Ela sofreu um grave atropelamento por uma motocicleta durante treino de bicicleta em uma estrada de São Carlos, no interior paulista, no dia 23. A colisão frontal causou diversas fraturas e ferimentos na atleta. Luisa já passou por seguidas cirurgias.

O último boletim da triatleta havia sido divulgado no dia 26. Aquele documento afirmava que o estado de saúde dela ainda era grave, com necessidade de cuidados intensivos. Luisa apresentava problemas na coagulação sanguínea e nos pulmões. E, desde a internação, ainda na Santa Casa de São Carlos, ela utiliza ventilação mecânica.

Poucas horas depois da divulgação do boletim deste domingo, o irmão da atleta se manifestou nas redes sociais. “Não sei se posso dizer que é o dia mais feliz da minha vida. Acho que ele ainda está para chegar. A Lu voltou a dormir, mas finalmente abriu seus olhinhos!!! Que continuemos sendo abençoados”, afirmou Vitor Duarte.

Luisa Baptista foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, no Peru. Ela conquistou a medalha de ouro na prova individual feminina do triatlo e na disputa do revezamento misto, ao lado de Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy.