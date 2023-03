Boca é punido por racismo contra o Corinthians e abre Libertadores sem torcida

O Boca Juniors não terá torcida em sua estreia na Copa Libertadores, dia 6 de abril na Venezuela, diante do Monagas. O clube foi punido pela Conmebol por atos racistas e xenofóbicos contra a torcida do Corinthians nas oitavas de final da edição passada. Torcedores do clube, reincidentes, imitaram macaco e ainda fizeram gestos nazistas aos corintianos.

Em 2022, Boca Juniors e Corinthians jogaram quatro vezes – caíram na mesma chave na primeira fase – e cruzaram nas oitavas, com o time paulista levando a melhor nos pênaltis. Ainda pela fase de grupo, torcedores xeneixes foram presos em São Paulo por atos racistas e só foram liberados após pagarem fiança. Os gestos discriminatórios se repetiram e o clube argentino acabou multado em US$ 100 mil (aproximadamente R$ 525 mil na época). O Corinthians queria que não tivessem torcida na volta das oitavas.

O pedido não funcionou na época, mas agora a Comissão Disciplinar da Conmebol resolveu proibir os torcedores do time argentino na abertura da atual edição. “O Boca Juniors informa a seus sócios e torcedores em geral que, por uma medida disciplinar da Conmebol, como consequência de incidentes produzidos na partida contra o Corinthians na Libertadores de 2022, não haverá venda de entradas nem ingressos de público visitante na partida que o clube disputará na quinta-feira diante do Monagas, na Venezuela, pela Copa Libertadores”, informou o clube.

Muitos xeneises não gostaram na medida e até sugeriram apoiar o clube como infiltrado, comprando ingressos da torcida venezuelana. O Boca, temendo novas sanções, pediu que ninguém vá para a partida contra o Monagas. “Para evitar possíveis sanções futuras, os torcedores deverão abrir mão de tentar acompanhar a partida (no estádio)”, pediu.

Desde a edição passada que os dirigentes do clube cobram “educação” nas arquibancadas. Mesmo assim, o racismo foi presenciado em mais de uma vez nos jogos da equipe contra o Corinthians, o que obrigaou o clube a repetir o pedido.

“O Boca mais uma vez reprova qualquer ato xenófobo que viole os direitos de qualquer grupo e pede cuidado com todos os comportamentos no estádio, em linha com os valores que o clube incentiva para construir a cada dia um clube e um futebol mais inclusivos.”