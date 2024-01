Bobadilla exalta história ‘incrível’ do São Paulo e Ferreira reforça lado torcedor

Apresentados oficialmente nesta sexta-feira, o volante Bobadilla e o atacante Ferreira exaltaram a história do São Paulo. Enquanto o paraguaio tratou de enaltecer a trajetória “incrível” do clube paulista, Ferreirinha reforçou seu lado torcedor e disse se inspirar em ídolos do time.

“É uma equipe mundialmente conhecida. Meu pai também conhece a história do São Paulo, do futebol brasileiro. É um clube gigante com uma história incrível. O que posso falar do futebol brasileiro é que é um futebol moderno, muito perto do que é a Europa. Para qualquer jogador vir para cá é um crescimento. Estou muito feliz”, declarou o paraguaio.

Bobadilla e Ferreira – Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC

Ainda pouco conhecido da torcida brasileira, o volante de 22 anos, formado na base do Cerro Porteño, contou um pouco sobre seu estilo de jogo. “Sou um jogador com característica de volante moderno, ‘box to box’. Gosto de acompanhar as jogadas, jogar de área a área, gosto de chegar à zona de finalização. Me considero um jogador de boa técnica, gosto de fazer parte da armação, mas posso cumprir as funções defensivas que o técnico precise”, afirmou.

Ele disse se inspirar no volante belga Kevin de Bruyne, do Manchester City. “Um volante que gosto muito é o Villasanti (do Grêmio). Gosto muito do De Bruyne. Trato de imitar coisas de ambos”, declarou, referindo-se também ao seu compatriota que atua na equipe gaúcha.

O São Paulo também apresentou Ferreirinha, que, curiosamente, era companheiro de Villasanti no Grêmio. O atacante reforçou seu lado torcedor. “Sou são-paulino desde o berço. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e um dia jogar no São Paulo. Quando eu era pequeno, eu e meu irmão brincávamos muito. E a gente falava que era o jogador da época: ‘Hoje eu sou o Luis Fabiano, depois o Dagoberto’. Hoje é a realização do meu sonho estar aqui”, declarou.

O atacante, que já estreou com a camisa do São Paulo, projetou as próximas rodadas do Paulistão, com foco no clássico com o Corinthians, na terça-feira. “Clássico é sempre importante ganhar. Todo clássico é uma final. Vamos pensar na Portuguesa no sábado, mas depois no Corinthians e no Palmeiras. O importante é ganhar, começar bem com título, mas primeiro pensar na Portuguesa”, afirmou.