Bobadilla é liberado um minuto antes do prazo, e reforça Fluminense na estreia

O Fluminense poderá contar com o atacante Bobadilla na estreia da Libertadores, quinta-feira, diante do River Plate, no Maracanã. O atacante foi inscrito no BID um minuto antes do prazo e está à disposição do técnico Roger Machado.

Aos 33 anos, o argentino naturalizado paraguaio está liberado para iniciar sua primeira passagem pelo País. Ele teve o visto de trabalho autorizado e agora defende do treinador para jogar.

Bobadilla era o único reforço contratado pelo clube que aguardava regularização. Abel Hernández, Cazares, David Braz e Manoel estão na lista com 50 nomes enviada pelo clube à Conmebol.

Roger Machado completou a lista para a Libertadores com 16 atletas do sub-23 e sem o meia uruguaio Michel Araújo, transferindo-se para o Al-Wasl dos Emirados Árabes.

O Fluminense será o último brasileiro a entrar em campo nesta primeira rodada da Libertadores. E já estreia “pressionado”. O clube carioca caiu num do grupos mais fortes. Além dos argentinos, ainda tem os sempre perigosos colombianos Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla.