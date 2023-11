Biro volta da seleção olímpica e aumenta opções para Mano ter um meio criativo no Corinthians

O segundo treino da semana do Corinthians, nesta terça-feira, foi marcado pela volta do meia Guilherme Biro, que estava com a seleção brasileira olímpica durante a Data Fifa. Com o retorno, aumentam as opções para o técnico Mano Menezes montar o meio-campo da equipe que enfrenta o Bahia na próxima sexta-feira, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileiro.

O volante argentino Fausto Vera sentiu dores na região do tendão de Aquiles da perna esquerda e está em tratamento, praticamente fora da partida diante do time baiano. “Fizemos uma análise mais profunda para ver se tinha lesão estrutural e ele não apresentou. Mas o atleta ainda sente um pouco de dor”, avaliou o fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

Sem Fausto, Mano Menezes pode optar por recuar Guiliano para segundo volante, ao lado de Maycon, e aumentar a criatividade com entrada de Biro ou Ruan Oliveira. Ou mesmo abrir espaço para a escalação de mais um atacante. Yuri Alberto vai voltar e Wesley pode ser mantido, aberta em uma das pontas, com Romero na outra.

Nas atividades desta terça-feira, o técnico promoveu um treino de posse de bola em espaços reduzidos. Na parte final, Mano organizou mais uma atividade tática para preparar a equipe para a partida de sexta. Alguns jogadores ainda fizeram jogos em campo reduzido, além de treinar cobranças de falta e pênaltis.

O Corinthians tem 44 pontos, ocupa o 11º posto na tabela do Brasileiro e enfrenta um adversário em situação preocupante. Com 38 pontos e na 17ª posição, o Bahia está na zona de rebaixamento e não vence há três rodadas. Fazer o dever de casa significa ao time paulista respirar aliviado na tabela.