Biro empolga Luxemburgo, mas se apresenta à seleção sub-20 e adia sequência no Corinthians

O meia Guilherme Biro, de 19 anos, fez seu primeiro jogo entre os profissionais do Corinthians nesta temporada, ao substituir o também jovem Pedro, de 17 anos, na volta para o segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Fortaleza. Ele teve a oportunidade de mostrar seus recursos técnicos, animou a torcida e arrancou elogios do treinador Vanderlei Luxemburgo, mas não terá sequência por enquanto, pois se apresentou à seleção brasileira sub-20 nesta terça-feira, na Granja Comary, para iniciar a preparação para o Mundial da categoria.

Quando chegou ao Corinthians, há pouco mais de uma semana, Luxemburgo solicitou que Pedro, também convocado pela seleção, fosse liberado. A diretoria atendeu e conseguiu a liberação junto à CBF. O mesmo não foi feito em relação a Biro, embora o treinador tenha ficado bastante animado com o futebol versátil do garoto. Após o duelo com o Fortaleza, Luxa lamentou a ausência, que pode se estender até 20 de junho, data da final da Copa do Mundo Sub-20.

“Nesta semana de treinamentos, observei ele. É um jogador interessantíssimo, que pode jogar por dentro, por fora, na esquerda e na direita. Ele quebra linhas, isso é fundamental. Quando passei ele para dentro, deu um tapa para o Róger. Ele sabe jogar bola. Se eu tivesse chegado um pouco antes, pediria para ele não ir (para a seleção). O Endrick (do Palmeiras) não foi. Pela equipe, teria pedido para ele ficar; Ele e o Pedro são importantes. É um jogador diferente, vai dar muitas alegrias ao Corinthians”, comentou o treinador.

Biro também falou com a imprensa após o empate com o Fortaleza, na zona mista da Neo Química Arena. Disse considerar importante a experiência na seleção, mas que entenderia se o clube tivesse pedido sua liberação. “Para mim, tanto lá quanto aqui é uma oportunidade única. Sinceramente, não consigo falar: quero ficar, não quero ir ou queiro ir, não quero ficar. Se pudesse estar nos dois lugares ao mesmo tempo, estaria”, disse. “Eu sou convocado desde os meus 14, 15 anos, é uma coisa que agrega muito, e só cheguei lá por causa do que o clube vem fazendo por mim, me preparando há anos”, concluiu.

Sem Biro, Luxemburgo prepara o Corinthians para enfrentar o Botafogo, no Engenhão, em duelo marcado para as 19h desta quinta-feira. No domingo, a missão será diante do rival São Paulo, na Neo Química Arena.