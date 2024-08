Biles celebra o bi olímpico no individual da ginástica artística: ‘Significa o mundo pra mim’

Simone Biles é bicampeã olímpica no individual geral, repetindo os feitos da soviética Vera Caslavska e da checa Larissa Latynina, mas a primeira sem ser em edições consecutivas. Com o triunfo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a norte-americana chegou à nona medalha na carreira, sendo a sexta de ouro. Fenômeno da ginástica artística mundial, a gigante de 1m45 e 27 anos celebrou eufórica a conquista na Bercy Arena, repetindo a edição de 2016, no Rio.

Biles fechou sua brilhante participação na final do individual geral em Paris-2024 com 59,131 pontos, diante de 57,932 de Rebeca Andrade e 56,465 da compatriota Sunisa Lee. Ele realizou um salto impressionante (15,766) e também se destacou no solo (15,066). A pior nota veio nas barras assimétricas, com modesto 13,733. Na trave, cravou 14,566.

“Essa medalha de ouro (no individual geral) significa o mundo pra mim, mas acho que não consigo mais competir com a Rebeca”, disse Biles, quando perguntada sobre sua jornada gloriosa em Paris. “Estou muito orgulhosa dela, ela chegou perto demais. Nunca tive uma atleta tão próxima”, completou, sorrindo.

Para os amantes da ginástica artística, Biles ainda os brindará com mais três aparições nos Jogos de Paris. Ela está nas decisões do salto, agendada para sábado, além de trave e solo, ambos na segunda-feira. E apesar de querer fugir da brasileira, Rebeca Andrade será sua grande adversária.

“Depois do primeiro dia, eu estava morrendo de medo (da Rebeca). Eu estava tipo ‘o que está acontecendo?’ Eu nem sabia o que dizer porque não tinha me preparado pra isso, mas sabia o quão fenomenal ela era como atleta”, contou Biles.

A americana revelou que está “cansada” e não estará no individual geral nos Jogos de Los Angeles-2028. “Eu já trabalhei isso na minha cabeça. Queria muito que hoje fosse uma competição especial pra mim. E foi porque, pra mim, foi o último individual geral.”

Biles falou primeiro que Rebeca, que sentou ao lado da americana quando ela já dava entrevista na sala de coletiva. A campeã olímpica sussurrou a algum assessor da confederação de ginástica dos Estados Unidos pedindo que registrasse em foto as duas lado a lado enquanto ela falava.