Biles apresenta novo elemento e busca 6º movimento com seu nome na ginástica artística

A ginasta Simone Biles, dos EUA, apresentou um elemento original nas barras assimétricas para a Federação Internacional de Ginástica (FIG) nesta sexta-feira. Se ela conseguir completá-lo com sucesso, será o sexto movimento que levará seu nome no código de pontuação da ginástica artística.

A estrela da ginástica, que tem sete medalhas olímpicas (quatro ouros, uma prata e dois bronzes), já conta com dois elementos com seu nome no salto, dois no solo e um na trave de equilíbrio. Biles pode se tornar a única atleta em atividade a ter ao menos um movimento com seu nome nos quatro aparelhos.

Apenas a aposentada Nellie Kim, de Belarus e cinco vezes medalhista de ouro olímpica nos Jogos de Montreal-1976 e Moscou-1980, possui mais elementos com seu nome, com sete.

O movimento que Biles apresentou exige um círculo para frente ao redor da barra inferior antes de transformar uma parada de mão em uma pirueta de 540 graus. As barras assimétricas são consideradas o aparelho mais fraco de Simone Biles, já que apenas 1 de suas 37 medalhas em Olimpíadas e Mundiais foi conquistada nas barras.

Além de Biles, outras três ginastas pretendem ter um novo elemento com o seu nome nos Jogos de Paris-2024. A brasileira Rebeca Andrade tentará realizar um novo salto na defesa de sua medalha de ouro conquistada nos Jogos de Tóquio, em 2021. Além delas, as holandesas Tanto Naomi Visser e Lieke Wevers submeteram um exercício de giro triplo no solo com a perna na posição horizontal.