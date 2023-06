Esporte Bielsa estreia no comando do Uruguai com vitória por 4 a 1 sobre a Nicarágua

A estreia de Marcelo Bielsa no comando da seleção do Uruguai não poderia ser mais tranquila. Diante da fraca equipe da Nicarágua, nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, um time repleto de nomes novos venceu o amistoso por 4 a 1. E ainda perdeu um pênalti na primeira etapa.

Antes do jogo a seleção sub-20 uruguaia foi homenageada pela conquista do Mundial, título conquistado na Argentina. Em campo, Bielsa apresentou uma equipe com rápida troca de passes, muitos dribles e com finalização sempre que possível, por intermédio de bolas enfiadas, principalmente por Brian Rodríguez, no meio da zaga adversária.

Ao mesmo tempo, a seleção Uruguai apresentou falhas de marcação e propiciou espaços para a fraca seleção nicaraguense, recentemente punida pela Concacaf com a exclusão da Copa Ouro por ter escalado irregularmente Richard Rodríguez, que é uruguaio, em oito jogos.

Com futebol ofensivo, bem ao estilo de Bielsa, o Uruguai não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, após belo lançamento de Zalazar e belo toque de Pellistri, Arezo fez 1 a 0.

O mesmo Arezo teve chance de aumentar a vantagem do Uruguai em uma cobrança de pênalti, mas o goleiro nicaraguense Miguel Rodríguez fez grande defesa.

A superioridade uruguaia era muito grande e o segundo gol saiu em um contra-ataque. Pellistri levou a bola de área a área e rolou para Zalazar marcar 2 a 0, aos 37 minutos.

O segundo tempo teve mesmo panorama e o terceiro gol dos anfitriões saiu em mais uma bela jogada de todo ataque, com finalização de Brian Rodriguez, aos 11 minutos.

Mesmo com a vitória garantida, o Uruguai não parou de atacar e criou pelos menos três grandes chances para marcar, mas parou na bela atuação de Miguel Rodríguez. Bielsa, à beira do gramado, demonstrou irritação a cada gol perdido.

Aos 37, depois de tanto tentar, o Uruguai chegou ao quarto gol, após lindo chute de Zalazar de fora da área, depois de mais uma defesa difícil de Miguel Rodríguez.

Daí para a frente o Uruguai seguiu na busca do ataque, mas continuou com problemas na defesa, a ponto de Coronel surgir livre na área para fazer o único gol nicaraguense, aos 46 minutos, após cobrança de falta na intermediária.

Bielsa vai ter mais uma oportunidade de ajustar as falhas do Uruguai na próxima terça-feira, de novo no Centenário, diante de Cuba.