Bicampeão pan-americano, judoca Alex Pombo anuncia aposentadoria aos 29 anos

O judô do Brasil viu mais um nome de peso se despedir dos tatames nesta segunda-feira. Bicampeão pan-americano, Alex Pombo anunciou sua aposentadoria após defender a seleção nacional por 12 anos. Representante do peso leve (73kg) nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o atleta anunciou o adeus em suas redes sociais em depoimento repleto de humildade e gratidão.

“Quero ressaltar que o judô não é apenas um esporte para mim, é também minha filosofia de vida. Obrigado a todos que fizeram parte da minha história. Agora, minha missão é contribuir com toda experiência adquirida em todos esses anos”, escreveu Alex Pombo em suas redes sociais.

O judoca explicou que pretende seguir os passos de colegas de seleção que também aposentaram recentemente, como Felipe Kitadai, Charles Chibana, Leandro Guilheiro, Érika Miranda, Maria Portela e Maria Suelen Altheman, todos agora treinadores de clubes e de seleções.

“Estou me preparando da melhor forma. Fiz o curso do COB, o Programa de Carreira do Atleta (PCA), estou finalizando um curso de gestão desportiva e de lazer com bolsa do COB também, além de finalizar a graduação em Educação Física”, enfatizou o judoca

Para as novas metas, Alex Pombo buscou capacitação para a função e para complementar seu conhecimento. E já vem colhendo os frutos. “Já estou como treinador no Cicclo, que é do Flávio Canto, atuando como professor no Parque Esportivo da PUC do Rio Grande do Sul”, revelou.

O judoca ainda recebeu convite da Federação Gaúcha de Judô para integrar a Comissão de Arbitragem estadual ao lado de Maria Portela, em uma iniciativa pioneira no Brasil.