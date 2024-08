Esporte Bicampeão Kipchoge desiste em Paris-2024, e etíope Tola vence maratona com recorde olímpico

O etíope Tamirat Tola venceu a maratona masculina nos Jogos de Paris neste sábado com recorde olímpico. O atleta de 33 anos completou o percurso em 2h06min26, melhorando o tempo obtido pelo queniano Samuel Kamau Wanjiru (2h06min32) nos Jogos de Pequim-2008. A medalha de prata ficou com o belga Bashir Abdi (2h06min47) e o bronze com o queniano Benson Kipruto (2h07min00).

O queniano Eliud Kipchoge, campeão no Rio-2016 e nos Jogos do Tóquio, em 2021, ficou distante de um inédito tricampeonato olímpico na maratona. Ex-recodista mundial, o atleta de 39 anos ficou mais de oito minutos atrás de Tola na marca dos 30 km e abandonou a prova. Além do queniano, o etíope Abebe Bikila (Roma-1960 e Tóquio-1964) e Waldemar Cierpinski (Montreal-1976 e Moscou-1980), da Alemanha Oriental, venceram a prova duas vezes.

Rompendo com a tradição, a maratona masculina não foi realizada no último dia da Olimpíada. Em Paris-2024, a prova feminina será disputada neste domingo.

Sob o céu azul, os maratonistas passaram pela Ópera de Paris, o Museu do Louvre, a Palácio de Versalhes e a Torre Eiffel. Na metade da prova, Tola já estava na liderança, posto que perdeu na marca dos 25 km. O etíope de 33 anos então arrancou e partiu para conquistar sua segunda medalha olímpica. Nos Jogos do Rio-2016, ele conquistou o bronze nos 10 mil metros.

A memória do queniano Kelvin Kiptum pairou sobre a prova deste sábado. O recordista mundial seria o favorito à medalha de ouro em Paris em sua primeira Olimpíada. Ele morreu com seu treinador, Gervais Hakizimana, em um acidente de carro em 11 de fevereiro no Quênia.