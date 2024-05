Bicampeão em Madri, Alcaraz permite a virada para Rublev e é eliminado nas quartas de final

Carlos Alcaraz não vai defender o bicampeonato do Masters 1000 de Madri, onde vinha de 14 vitórias seguidas. O tenista espanhol foi eliminado pelo russo Andrey Rublev nesta quarta-feira, ainda nas quartas de final, com virada de 4/6, 6/3 e 6/2.

Rublev chega pela primeira vez na carreira nas semifinais em Madri. Já Alcaraz vê a chance de se isolar como maior vencedor de jogos seguidos no torneio ir pelos ares. O compatriota Rafael Nadal, dono de cinco títulos no torneio, também somou 14 vitórias em sequência no Masters 1000.

Vindo de enorme batalha com o alemão Jan-Lennard Struff, Alcaraz demonstrou certo incômodo com o braço direito. Mesmo assim, distribuiu seus melhores golpes para fechar o primeiro set por 6/4 após quebra no quinto game.

Rublev, que na coletiva reconheceu que soube se controlar, sem reclamar ou falar em quadra – costuma perder a paciência nos jogos -, voltou mais concentrado e encaixando o forte serviço para empatar o jogo. Abriu logo 3 a 0 e deixou o placar igual com 6/3.

Alcaraz se perdeu na partida e viu o russo quebrar o seu serviço duas vezes para abrir logo 5 a 1. Ainda diminuiu um ponto, mas sabia que a missão da virada estava complicada.

Com 5 a 2 contra no placar, o cabeça de chave 2 ficou pensante em seu assento na beirada da quadra. Precisava, a todo custo, voltar e quebrar o serviço do russo. Mas saiu atrás com 30 a 0 em bola na rede e bela curta do adversário. Com bola para fora do espanhol, o russo teve dois match points a favor e fechou no primeiro ao encaixar o forte serviço.

Rublev ergueu as mãos aos céus para celebrar a volta por cima em momento conturbado na carreira e recebeu forte abraço do espanhol, a quem ganhou pela primeira vez, na rede. Um dia após ver Nadal deixar a competição, os torcedores espanhóis se despedem de seu último representante.