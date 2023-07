Bicampeã olímpica Jaqueline reforça time de vôlei recém-criado e volta às quadras após 2 anos

Longe das quadras desde que deixou o Osasco em junho de 2021, a bicampeã olímpica Jaqueline retomará a carreira na nova temporada do vôlei brasileiro. Aos 39 anos, a ponteira foi anunciada como reforço do Campinas Vôlei, novo time criado na cidade do interior paulista e lançado oficialmente na semana passada.

“Hoje, o desafio que vamos anunciar é especial. A Jaque voltou, vocês vem comigo?”, disse a atleta em vídeo publicado no Instagram. Embora não jogue há dois anos, ela nunca chegou a se declarar oficialmente como aposentada do vôlei. Nesse período, investiu na carreira de influenciadora digital e alcançou quase 2 milhões de seguidores no Instagram, rede social na qual publica vídeos ao lado marido e também jogador de vôlei Murilo, medalhista de prata em Pequim-2008 e Londres–2012.

Em seu retorno, Jaqueline irá disputar o Campeonato Paulista e a Superliga C. Com um projeto ambicioso, o novo time, que tem Fabiano Kwiek como treinador, espera chegar à divisão principal do campeonato nacional em pouco tempo, e ter uma atleta histórica para o vôlei brasileiro no elenco é uma forma de fortalecer a missão.

Além da ponteira campeã olímpica em Pequim e Londres, o Campinas Vôlei trouxe Fabíola, outro nome de bastante experiência. A levantadora de 40 anos, medalhista de prata e bronze nos Mundiais de 2010 e 2014, competições nas quais atuou ao lado de Jaque, foi uma das primeiras a ser anunciada. Na temporada passada, jogou pelo Osasco.