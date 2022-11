Bia Zaneratto marca e seleção brasileira vence Canadá em último amistoso de 2022

Bia Zaneratto tem tudo que é preciso para seguir os passos de Marta e virar a melhor jogadora do mundo. A atacante do Palmeiras esteve nesta terça-feira em terras rivais, na Neo Química Arena, e foi decisiva na vitória da seleção brasileira por 2 a 1 sobre o Canadá, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2023, para um público de mais de 19 mil torcedores. Destaque também para Kerolin. A camisa 10 fez mais uma partida de alto nível com a amarelinha.

O resultado serviu como uma espécie de vingança do Brasil contra o Canadá. Curiosamente, foi o próprio clube da América do Norte que quebrou uma série de 10 jogos sem derrota da equipe de Pia Sundhage. A vitória serviu ainda para a seleção brasileira pular na frente no retrospecto geral. Foram 28 partidas entre as equipes, com dez vitórias, nove empates e nove derrotas.

A reformulação do Brasil, comandada por Pia, parece estar dando resultado. Foram 19 jogos na temporada, com 12 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas. A equipe, aos poucos, vem ganhando status de favorita aos torneios em que disputa.

Formando um trio ofensivo com Debinha e Geyse, Bia Zaneratto parecia à vontade no estádio corintiano. Apesar do duelo estar equilibrado e ter até pedido de casamento nas arquibancadas, a atacante palmeirense procurava espaço para brilhar e conseguiu aos 41 minutos, após linda jogada de Kerolin. Ele avançou pelo meio em liberdade, passou pelas rivais e deu para a camisa 16 fazer o seu oitavo gol com a camisa da seleção brasileira na temporada.

Com um combate muito forte na zona intermediária, o Brasil só sofreu com as bolas aéreas do Canadá, algo que precisará ser melhorado por Pia antes da Copa do Mundo. No entanto, a equipe canadense não estava com o faro em dia e deu pouco trabalho para a goleira Sheridan. As melhores oportunidades foram para fora.

No segundo tempo, o Brasil voltou um pouco menos organizado e sofreu para segurar os avanços da forte equipe do Canadá. Logo aos sete minutos, Lacasse passou como quis por Tamires e cruzou para Fleming. Livre, ela jogou por cima do gol. A pressão continuou, até que a bola bateu no braço de Geyse e a arbitragem marcou pênalti. Aos 15, Lawrence bateu e deixou tudo igual.

A situação brasileira já estava difícil com o placar a seu favor, empatado, então, ficou mais ainda. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Viens cabeceou e exigiu grande defesa de Lorena. A bola bateu no travessão, voltou no rosto da goleira e não entrou. Pia não viu outra alternativa e precisou fazer mudanças, inclusive, sacou Bia Zaneratto, autora do único gol do Brasil.

Nos minutos finais, Pia aproveitou para fazer os últimos testes da temporada, chegou a equilibrar o duelo, e contou com a estrela para fazer o gol da vitória no último amistoso da temporada de 2022 aos 46 minutos. Após cobrança de escanteio de Tamires, Gabi Nunes cabeceou e Yekka tirou em cima da linha. Na sobra, Ana Vitória empurrou.

A arbitragem, no entanto, registrou, neste primeiro momento, o gol para Gabi Nunes. O tento cairia com uma luva para Ana Vitória, camisa 10 do Benfica, que foi convocada por causa da lesão de Duda. Sorte do Brasil, que pôde se vingar da atual campeã olímpica de futebol feminino.