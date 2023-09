Bia Zaneratto e Guilherme Madruga concorrem ao Prêmio Puskás, da Fifa

O Brasil tem dois representantes entre os indicados ao Prêmio Puskas deste ano. Bia Zaneratto, com gol pela seleção brasileira, e Guilherme Madruga, pelo Botafogo-SP, concorrem ao prêmio de gol mais bonito da temporada com outros nove indicados, segundo divulgou a Fifa nesta sexta-feira.

O período de avaliação, que definiu os concorrentes à honraria, aconteceu entre 19 de dezembro do ano passado e 20 de agosto deste ano. O prêmio é definido por votação online, que começou nesta sexta e vai até o dia 10 de outubro. O vencedor será conhecido na cerimônia de premiação do prêmio The Best, da Fifa, em data ainda a ser definida.

O público pode votar no seguinte endereço eletrônico: https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/puskas-award.

O belo gol de Bia foi marcado no dia 24 de julho deste ano, na goleada de 4 a 0 da seleção brasileira sobre o Panamá, na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. O gol foi resultado de um lindo lance coletivo do Brasil, que culminou na finalização da atacante do Palmeiras, dentro da área.

Já Guilherme Madruga entrou na lista dos indicados pelo gol de bicicleta que marcou no dia 27 de junho deste ano, na vitória do seu Botafogo-SP sobre o Novorizontino, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A finalização aconteceu de fora da área e encobriu o goleiro. O lance contou até com uma campanha para a indicação do brasileiro no Puskas.

Os demais nove indicados ao prêmio são Álvaro Barreal (FC Cincinnati), Linda Caicedo (seleção da Colômbia), Julio Enciso (Brighton), Seong-jin Kang (seleção sub-20 da Coreia do Sul), Sam Kerr (Austrália), Brian Lozano (Atlas), Iván Morante (Ibiza), Nuno Santos (Sporting) e Ashkat Tagybergen (Casaquistão).