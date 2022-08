Esporte Bia Haddad volta às quadras após um mês com derrota na estreia em San Jose

Bia Haddad não teve motivos para festejar em sua estreia no WTA 500 de San Jose, nos Estados Unidos. Sem jogar desde a queda precoce na abertura de Wimbledon, dia 27 de junho, quando acabou superada por Kaja Juvan, da Eslovênia, a brasileira mais uma vez foi eliminada de cara, desta vez diante da americana Claire Liu, por 6/2 e 7/5, na madrugada desta quarta-feira.

Atualmente no 25° lugar do ranking da WTA, a brasileira optou por uns dias de descanso após desgastante sequência de competições para chegar bem ao US Open, dia 29 de agosto. O WTA de San Jose marcou seu retorno ao circuito.

E Bia até iniciou a partida de maneira promissora, logo quebrando o serviço de Liu. Sacou bem e abriu 2 a 0. Depois, sofreu uma pane em seu costumeiro jogo de ataque e acabou sofrendo seis pontos seguidos, perdendo a parcial por 6/2 após 47 minutos na Califórnia.

Acostumada a ganhar partidas de virada, Bia Haddad queria provar no segundo set seu poder de reação. Mas a empolgação da tenista local dificultava suas ações. Liu sacava bem e cometia poucos erros. Mesmo assim, ela novamente iniciou com quebra do serviço da americana.

Na hora de repetir o 2 a 0, porém, a brasileira não conseguiu fechar após abrir 40 a 15 e acabou perdendo o saque. Um baque na estratégia de pressionar a oponente que custou cara no resultado final. Dali em diante, ambas apenas trocaram pontos, até Liu quebrar no game 12 e fechar o jogo.

Bia salvou quatro match points antes de cair por 6/2 e 7/5 em 1h53. A brasileira volta às quadras para torneio de simples no WTA 1000 de Toronto, entre 6 e 14 de agosto, no Canadá, competição que terá a ilustre presença da multicampeã Serena Williams.