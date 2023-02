Bia Haddad vira diante de Bouzkova com direito a pneu na estreia em Abu Dabi

O sorteio do WTA 500 de Abu Dabi colocou uma top 30 logo de cara para Beatriz Haddad Maia. Apesar de ter vencido seu único confronto até então contra a checa Marie Bouzkova, 26 do mundo, em Monterrey, a brasileira sofreu e buscou a virada apenas no tie-break, com 9 a 7. O segundo encontro não foi diferente, com a rival também ganhando o primeiro set. A nova virada veio com humilhante 6 a 0 na parcial decisiva. Após 2h27, vitória verde e amarela por 4/6, 6/3 e 6/0 nesta terça-feira.

Querendo esquecer a queda precoce na estreia do Aberto da Austrália, Bia Haddad começou bem em Abu Dabi, abrindo 3 a 1 com uma quebra. Mas permitiu a reação da checa, que virou para 4 a 3. Com nova quebra, Bouzkova aproveitou o set point para fechar em 6 a 4.

Precisando reagir, a brasileira atacou o serviço da oponente na parcial seguinte. Desperdiçou breakpoint no primeiro game, mas conseguiu quebrar na terceira parcial. Após Bouzkova diminuir para 4 a 3, Bia Haddad iniciou seu show particular.

Foram oito games seguidos da 14ª do mundo. Bia fechou o segundo set com 6 a 3 em nova quebra e sobrou no terceiro set, derrubando de forma arrasadora o serviço da checa por três oportunidades e fechando com pneu para avançar com moral às oitavas de final.

“A partida de hoje foi bem difícil. Primeira rodada é sempre complicado para todo mundo e tentamos ao máximo nos adaptar. É importante conseguir recolocar os pensamentos certos no trilho no início da gira”, disse Bia Haddad. “Mais do que a alegria por vencer uma jogadora dura como a Marie, estou contente por estar trabalhando duro no dia a dia com a minha equipe e me sentindo capaz de lutar por cada jogo.”

A adversária de Bia Haddad, na quinta-feira, será a cazaque Yulia Putintseva, que passou pela canadense Bianca Andreescu em sets corridos, parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. A rival veio do qualificatório em Abu Dabi.

LUISA STEFANI

Campeã nas mistas no Aberto da Austrália, Luisa Stefani estreia em duplas ao lado da chinesa Zhang Shuai nesta quarta-feira no WTA 500 de Abu Dabi. Em simples ela caiu no qualificatório, no domingo, ao levar a virada de Ysaline Bonaventure, parciais de 7/6, 3/6 e 1/6. A belga foi eliminada nesta terça com 6/1 e 6/3 para a checa Karolina Pliskova.