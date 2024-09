Bia Haddad vira contra a 13ª do mundo em Seul e conquista 1º título da temporada

Beatriz Haddad Maia teve um início ruim, mas conseguiu se recuperar e venceu a russa Daria Ksatkina, 13ª do ranking, por 2 sets a 1 (1/6, 6/4 e 6/1) na final do WTA 500 de Seul neste domingo para conquistar o primeiro título da temporada e o quarto da carreira.

A conquista confirma a boa fase da tenista brasileira de 28 anos. Ela venceu 12 de suas últimas 14 partidas. Bia foi vice-campeã em Cleveland, chegou às quartas de final do US Open e agora é campeã do torneio sul-coreano. O título vai aproximá-la do top 10 do ranking mundial – atualmente ela ocupa a 17ª posição.

Foi a terceira vitória da brasileira em quatro confrontos com a Kasatkina, que era a mais bem colocada no ranking em Seul. A russa entrou em quadra determinada em repetir o triunfo do início do ano em Abu Dabi e começou a final de maneira dominante. Precisou de apenas 26 minutos para fechar o primeiro set.

Com um jogo consistente na linha de base, a russa teve aproveitamento de 89% no seu primeiro serviço e perdeu apenas 2 pontos com seu saque. Além disso, conseguiu confirmar as 2 chances de break-point para fazer 6/1.

O início da segunda parcial começou da mesma maneira, com Kasatkina logo abrindo 2 a 0 antes de Bia conseguir interromper a série de sete games seguidos perdidos. A brasileira obteve a igualdade no set ao confirmar seu primeiro break-point na partida e fazer 3 a 3.

No nono game, Bia recebeu uma punição por exceder o tempo disponível para o saque, salvou um break-point e confirmou o serviço para fazer 5 a 4. No game, seguinte, a brasileira conseguiu a quebra após um ponto decidido milimetricamente, confirmado pela câmera, e levou a partida para o set decisivo.

Jogando de maneira agressiva, a brasileira abriu 3 a 1 no terceiro set. Ela precisou salvar um triplo break-point no quinto game e ganhou cinco pontos seguidos para confirmar 4 a 1. Depois, voltou a quebrar o serviço da rival e confirmou seu saque para fechar o jogo em 1h50 e conquistar o título que lhe escapou na final de 2017.