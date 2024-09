Bia Haddad vence russa com polêmica no VAR, vai às oitavas do US Open e quebra tabu de 56 anos - O Liberal

Esporte Bia Haddad vence russa com polêmica no VAR, vai às oitavas do US Open e quebra tabu de 56 anos

Beatriz Haddad Maia está nas oitavas de final do US Open. Na madrugada desde domingo, a brasileira cabeça de chave número 22 do torneio superou a russa Anna Kalinskaya (15ª do ranking da WTA) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 na terceira rodada do Grand Slam em Nova York.

A brasileira foi quebrada logo em seu primeiro game de serviço. Quando a russa liderava o placar por 2 a 0 no primeiro set, no game seguinte houve um lance polêmico na partida.

Bia Haddad rebateu uma bola que quicou duas vezes no chão, algo não permitido pela regra e que daria o ponto à russa. Porém, a árbitra não viu a segunda quicada da bolinha e, na sequência, o ponto foi vencido pela brasileira. A árbitra manteve a decisão mesmo revendo o lance no VAR.

Dali em diante, a russa se desestabilizou, e a brasileira aproveitou para conseguir uma vitória tranquila e chegar pela primeira vez na carreira às oitavas de final do US Open.

Bia se tornou a primeira brasileira desde Maria Esther Bueno, em 1968, a chegar nas oitavas deste Grand Slam. Na próxima fase, a brasileira encara a dinamarquesa ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki.