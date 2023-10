Bia Haddad vence mais uma nas duplas e se garante na final do WTA Elite Trophy

Beatriz Haddad Maia venceu mais uma nas duplas do WTA Elite Trophy, nesta quinta-feira. A nova vitória ao lado da russa Veronika Kudermetova garantiu as duas tenistas na final da competição disputada na cidade chinesa de Zhuhai. Pela chave de simples, a tenista número 1 do Brasil volta a jogar somente na sexta-feira.

Bia e Kudermetova atropelaram a russa Yana Sizikova e a georgiana Oksana Kalashnikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 59 minutos de confronto. Com duas vitórias em dois jogos, a dupla da brasileira garantiu a liderança do seu grupo e a vaga na final da competição. Bia e a russa formam a parceria cabeça de chave número 1 em Zhuhai.

Elas agora aguardam a definição do outro grupo, que também conta com três duplas, para saber quem enfrentarão na final, marcada para domingo. A chave tem as chinesas Yifan Xu e a canhota Xiyu Wang, a dupla formada pela norueguesa Ulrikke Eikeri e pela ucraniana Lyudmyla Kichenok e a parceria composta pela indonésia Aldila Sutjiadi e pela japonesa Miyu Kato.

Na chave de simples, Bia venceu na estreia a americana Madison Keys, ex-Top 10 do ranking. E, por ter vencido em sets diretos, se colocou em situação confortável na chave. Na sexta, enfrentará a francesa Caroline Garcia. Se vencer, avançará à final da competição.

O WTA Elite Trophy é disputado em formato diferente, com quatro chaves de três tenistas cada. Somente a primeira colocada de cada grupo vai à semifinal. O torneio é uma espécie de segunda divisão do WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Assim, o Elite Trophy congrega as 12 melhores do ano que não conseguiram entrar no Finals. Se Bia se destacar na competição chinesa, poderá sonhar novamente com o Top 10 no fim da temporada.

MELO DESISTE DE VIENA

O brasileiro Marcelo Melo desistiu de disputar o Torneio de Viena, na Áustria, nesta quinta. Ele abandonou a competição, de nível ATP 500, porque o parceiro, o americano Mackenzie McDonald, sofreu um mal-estar e decidiu não disputar o torneio.

“Infelizmente, não vamos jogar. O Mackenzie vinha doente há quatro dias e tínhamos até hoje, antes da estreia, para decidir, ver se conseguia se recuperar. Mas ele não tem condições de jogo e com isso vamos nos retirar da primeira rodada aqui em Viena”, comentou Melo, dono de três títulos em Viena.