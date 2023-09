Bia Haddad vence mais um jogo longo e encara campeã de Grand Slam em quartas de final

Beatriz Haddad Maia precisou superar mais uma maratona para vencer uma partida nesta temporada. A tenista número 1 do Brasil desperdiçou oportunidades no segundo set e permaneceu em quadra por 3h05min para superar a ucraniana Marta Kostyuk por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/2, pelas oitavas de final do Torneio de San Diego, nos Estados Unidos.

Como aconteceu na sua partida de estreia, Bia teve chances para sacramentar o jogo ainda na segunda parcial, na madrugada desta quinta-feira, após buscar forte reação no primeiro set. Ela chegou a sacar duas vezes para fechar o jogo, porém cometeu erros e cedeu à pressão da rival, atual 45ª do ranking.

Bia mostrou seu melhor tênis no primeiro e no terceiro sets. Na primeira parcial da partida, ela saiu atrás no placar e precisou buscar a virada quando perdia por 5/3. A adversária da Ucrânia obteve três set points, mas Bia salvou os três. No terceiro set, a brasileira atropelou a rival e confirmou a vitória sem sustos.

Ao fim da partida, a tenista reconheceu a oscilação mental ao longo da dura partida. “Fiz um jogo emocional e sei que, para conquistar coisas maiores, preciso melhorar minha mentalidade. Estou feliz com minha luta e por me dar mais uma chance de trabalhar melhor amanhã”, comentou a brasileira.

Nas quartas de final, Bia terá um desafio mais complicado pela frente. Ela vai encarar a checa Barbora Krejcikova, ex-número dois do mundo e campeão de Roland Garros em 2021 – tem outros sete títulos de Grand Slam nas duplas. Avançou ao superar a ucraniana Anhelina Kalinina por 6/3 e 6/2, na noite de quarta-feira.

No retrospecto direto, Bia e Krejcikova já se enfrentaram duas vezes. Em ambas, a checa levou a melhor, em 2016 e no ano passado. A partida está marcada para ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), desta quinta-feira.

Os dois triunfos já conquistados na quadra dura de San Diego já garantem a Bia uma pequena recuperação no ranking. Atual 20ª colocada da lista da WTA, ela deve aparecer na 18ª posição na próxima atualização.