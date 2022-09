Bia Haddad vence espanhola e avança às quartas de final na Eslovênia

Beatriz Haddad Maia avançou nesta quarta-feira às quartas de final do WTA 250 de Portoroz, na Eslovênia. Após eliminar a dinamarquesa Clara Tauson, sua algoz no WTA 1000 de Indian Wells, a tenista brasileira venceu a espanhola Cristina Bucsa por 2 sets a 0 na disputa das oitavas, com parciais de 6/1 e 6/4.

A próxima adversária de Bia no torneio esloveno será a romena Ana Bogdan, que venceu a anfitriã Tamara Zidansek por 2 sets a 1 nesta quarta. Caso passe por Bogdan e chegue à semifinal, a paulista pode voltar ao top 15 mundial, do qual saiu na atualização da última segunda-feira, após o US Open. Caiu do 15º lugar, sua melhor posição da carreira, para o 18º.

Nesta quarta, Bia fez um primeiro set dominante contra Bucsa. Abriu o jogo vencendo o primeiro game e viu a adversária empatar, mas não perdeu nenhum dos games seguintes, conseguiu duas quebras e fechou a parcial em 6/1. No segundo set, teve um pouco mais de dificuldade e chegou a estar perdendo por 4 a 2, após quebra da adversária, mas reagiu quebrando dois serviços da espanhola e venceu por 6 a 4.

Campeã dos WTAs 250 de Birmingham e Nottingham, ambos na grama, nesta temporada, Bia Haddad tenta o terceiro título de simples desta temporada. Com 44 vitórias no ano, foi vice-campeã do WTA 1000 de Toronto, torneio no qual eliminou a número 1 do mundo Iga Swiatek nas oitavas de final e perdeu a decisão do título para a romena Simona Halep.

A tenista brasileira entrou na disputa do WTA de Portoroz como cabeça de chave número 2. A cabeça 1 é a britânica Emma Raducanu, que também está viva na competição, mas ainda jogará as oitavas de final, contra a alemã Anna-Lena Friedsam, na quinta-feira.