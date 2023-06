Bia Haddad vence e vai à 3ª rodada de um Grand Slam pela 1ª vez; Ingrid avança nas duplas

As tenistas brasileiras brilharam no saibro de Roland Garros no início desta quinta-feira. Beatriz Haddad Maia avançou à terceira rodada da chave de simples, enquanto Ingrid Martins estreou com vitória nas duplas, em sua primeira participação num dos quatro torneios do circuito profissional.

Diante da jovem russa Diana Shnaider, considerada uma das promessas do circuito, Bia Haddad precisou de três sets e de 2h39min de jogo para vencer por 2 a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. A tenista número 1 do Brasil e 12ª do mundo chegou a liderar o segundo set com uma quebra de vantagem, mas perdeu ritmo e viu a adversária crescer em quadra.

Shnaider embalou e buscou o empate na partida, ao fechar a segunda parcial. Bia, então, precisou retomar a concentração para repetir a sólida performance do início do jogo, fechando o terceiro set e selando a vitória. Assim, ela avançou à terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Sua próxima adversária sairá do confronto entre outra russa, Ekaterina Alexandrova, cabeça de chave número 23, e a alemã Anna-Lena Friedsam. Elas se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

Nas duplas, Ingrid Martins formou parceria com a belarussa Iryna Shymanovich. Pela primeira rodada, elas venceram a ucraniana Anhelina Kalinina e a romena Irina Begu por 6/2 6/4 em 1h22min. Suas futuras adversárias vão sair do duelo entre Storm Hunter/Elise Mertens e Emma Navarro/Danielle Collins.

Atual 76ª do mundo, Ingrid venceu pela primeira vez num Grand Slam. “Feliz com essa vitória e principalmente com a mentalidade e forma como jogamos. Fomos corajosas, fomos para frente. Animada para seguir aqui, aprendendo e desfrutando cada momento. Só tenho a agradecer a todos que me apoiaram nessa jornada até aqui. É só o começo”, comentou a tenista de 26 anos.

OUTROS RESULTADOS

A chave feminina contou também com a vitória da casaque Elena Rybakina, quarta cabeça de chave e atual campeã de Wimbledon. Ela superou a checa Linda Noskova por duplo 6/3. Na terceira rodada, a russa naturalizada casaque vai enfrentar a espanhola Sara Sorribes Tormo, que despachou a croata Petra Martic por 6/4 e 6/1.

Também venceram a eslovaca Anna-Karolina Schmiedlova, a italiana Elisabetta Cocciaretto, a chinesa Wang Xinyu, a russa Mirra Andreeva e a americana Kayla Day, que despachou a compatriota Madison Keys (20ª cabeça de chave) por 6/2, 4/6 e 6/4.