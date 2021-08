Esporte Bia Haddad vence e Felipe Meligeni perde na estreia no quali do US Open

O tênis brasileiro contou com resultados distintos no qualifying do US Open nesta quarta-feira. Se Beatriz Haddad Maia venceu com certa tranquilidade pela primeira rodada, Felipe Meligeni foi eliminado logo em sua estreia, na tentativa de buscar uma vaga na chave principal do quarto e último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York.

Bia Haddad, atual número 1 do Brasil, superou a espanhola Irene Burillo Escorihuela, 241ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. “Estou muito contente com a minha estreia. É sempre muito especial estar num Grand Slam, ainda mais começando assim. Consegui fazer o meu jogo desde o início e fiquei presente o tempo inteiro”, comentou a brasileira.

A 174ª do mundo vai enfrentar na segunda rodada a búlgara Viktoriya Tomova, 117ª do ranking, num duelo inédito no circuito. “Já estou focada nesse próximo jogo, conheço a Tomova de alguns anos nos torneios juvenis. Quero entrar em quadra centrada nas minhas coisas desde o início”, projetou.

Bia tenta alcançar a chave principal do US Open pela segunda vez na carreira. A primeira foi em 2017. Neste ano, compete em Nova York pela quarta vez.

Já Felipe Meligeni caiu logo na estreia, diante do alemão Mats Moraing por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/2). O sobrinho de Fernando Meligeni chegou a ter três match points, mas desperdiçou suas chances e acabou sofrendo a dolorosa queda precoce no quali.

Agora, o Brasil conta com apenas dois representantes no fase classificatória do Grand Slam americano. Isso porque João Menezes venceu na estreia, na terça, e encara nesta quinta-feira o local americano Maxime Cressy. Ele precisa de mais duas vitórias para furar o quali e alcançar a chave principal do Slam pela primeira vez em sua carreira.

MARCELO MELO VENCE – Em Winston-Salem, último torneio preparatório para o US Open, o brasileiro Marcelo Melo venceu mais uma e se garantiu na semifinal. Ele e o polonês Lukasz Kubot derrotaram os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 10/7, em 1h14min.

Na briga pela vaga na final, eles vão enfrentar os vencedores do confronto entre a dupla formada pelo também brasileiro Marcelo Demoliner e pelo neozelandês Marcus Daniell e a parceria do croata Ivan Dodig com o americano Austin Krajicek.