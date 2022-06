Bia Haddad vence duas partidas nesta sexta-feira e vai à semifinal na Inglaterra

A brasileira Bia Haddad Maia venceu duas partidas nessa sexta-feira e avançou à semifinal do WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra, que distribui US$ 251.750 em premiação. Aos 26 anos e atual 32ª do ranking mundial, a tenista paulista aumentou a invencibilidade na grama para oito jogos – ela vem de um título semana passada em Nottingham, também em solo inglês.

Para chegar à semifinal Bia derrotou a italiana Camila Giorgi (26ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 24 minutos. Mais cedo, também nessa sexta, ela havia eliminado a polonesa Magdalena Frech em partida que havia sido interrompida no terceiro set por falta de luz natural na quinta-feira. Bia saiu perdendo por 4 a 2, mas ganhou no tie-break finalizando o duelo com parciais de 6/1, 5/7 e 7/6 (7/3).

Giorgi começou o primeiro set com mais intensidade, subindo mais à rede e conseguiu abrir 3 a 0 com uma quebra. Depois, porém, com um saque mais potente e sobre o corpo da rival, a brasileira dominou a parcial e fechou seis games diretos e finalizou o set em 46 minutos.

Bia Haddad se manteve firme na estratégia no segundo set. Sacou a cerca de 190 km/h que dificultou a devolução rival, bateu bolas fundas e contou com a irregularidade da italiana para quebrar o serviço da adversária e abrir 4 a 1. Depois, tratou de administrar e fechar por 6/2.

“Giorgi fez um grande jogo nos três primeiros games, mas me mantive forte mentalmente. Sabia que ela (Giorgi) bate forte”, disse ainda na quadra ao final do duelo das quartas. “Não tivemos muito tempo para descansar, mas descansei um pouco e me preparei mentalmente”, completou a brasileira.

Agora vai enfrentar a romena Simona Halep, cabeça de chave número 2 do torneio, por volta das 8h30 (de Brasília) desse sábado. Por já ter garantido vaga na semifinal, a brasileira assegurou ao menos 110 pontos no ranking mundial e um prêmio de US$ 11 mil (pouco mais de R$ 56 mil na cotação de hoje).

ROMENA EXPERIENTE

Bia enfrentou duas vezes a tenista da Romênia e perdeu ambas. Em 2022, no Aberto da Austrália (6/2 e 6/0) e em Wimbledon-2017 (7/5 e 6/3). “(A Halep) É uma grande jogadora, muito importante dentro do circuito. Respeito a história dela e tenho que melhorar e dar o meu melhor”, afirmou Bia, ainda na quadra após vitória sobre Giorgi.

Apesar da temporada irregular (só tem 1 título conquistado em janeiro), Halep, de 30 anos, soma 23 títulos de simples na carreira, sendo dois em Grand Slams (Roland Garros-2018 e Wimbledon-2019). Ex-número 1 do mundo, a tenista europeia ocupa hoje a 20ª colocação do ranking mundial.

Na outra semifinal vão se enfrentar a chinesa Shuai Zhang (54ª) e a romena Sorana Cirstea (36ª).